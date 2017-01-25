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Приморца не выпускали из России из-за 42 тысяч рублей

Приморца не выпускали из России из-за 42 тысяч рублей
Заплатить пришлось его родственникам
5 минут назад
Закон | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Должники по-прежнему сталкиваются с проблемами при выезде за границу. Житель Приморья застрял в Москве, пока родственники не оплатили его штрафы и квитанции, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Жителя Приморского края не выпустили за рубеж из аэропорта Москвы. Как рассказали в пресс-службе краевого Управления ФССП, судебный пристав Октябрьского района вынес постановление о временном ограничении права его выезда за пределы Российской Федерации.

За приморцем числились невыплаченные долги по административным штрафам, по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также перед управляющей компанией. Общая сумма задолженности составила 42 тысячи рублей.

Уже на границе должник связался со своими родственниками, проживающими в одном из сёл Октябрьского района и попросил внести деньги в счёт оплаты долга. Только после того, как задолженность была погашена, а запрет на выезд за пределы РФ  - снят, гражданин смог пересечь границу.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что граждане с задолженностью больше 10 тысяч рублей могут не уехать за границу в новогодние праздники. Чаще всего должников останавливают уже в аэропорту. Перед выездом за границу необходимо предъявить судебному приставу документ, подтверждающий погашение долга.

 
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