Депутаты проголосовали за нового председателя КСП Приморского края

Новым председателем Контрольно-счётной палаты Приморского края стал Игорь Ватулин. Он оказался единственным кандидатом, хотя могло быть ещё двое – от спикера краевого парламента и депутатской группы.

Депутаты Законодательного собрания только что рассмотрели вопрос «О назначении на должность председателя Контрольно-счётной палаты Приморского края». Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», единственным кандидатом так и остался представитель краевой администрации - директор департамента государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Игорь Ватулин. Эту кандидатуру предложил губернатор Владимир Миклушевский, и большинство депутатов – 28 из 34 присутствовавших проголосовали «за». Остальные 6 – представители фракции КПРФ – «против».

Миклушевский, пришедший специально на это заседание, подчеркнул: «Игорь Ватулин – человек достаточно эффективный, обладает всеми качествами и компетенциями, которые требуются для руководителя Контрольно-счётной палаты. И самое главное – он человек бескомпромиссный. В этом смысле мне с ним всегда было легко работать».

Январская сессия краевого парламента продолжается.



