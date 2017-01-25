Во Владивостоке мощный затор сковал проспект 100-летия

В то же время на большинстве магистралей свободно

Сегодня во Владивостоке в очередной раз наблюдался 4-балльный трафик, сообщает РИА «Восток-Медиа». Проблем с движением в городе практически не было – за исключением трёх «рабочих» направлений.

Действительно серьёзный затор сегодня был всего один – на проспекте 100-летия Владивостока. 6-балльная пробка от Русской улицы до остановки «Молодёжная» продержался почти 2,5 часа. А вот в обратную сторону движение было весьма свободным. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», в сторону парка Победы наблюдался 3-балльный трафик. Обычно же эта дорога загружена минимум на «пятёрку».

6-балльный затор образовался и на Светланской улице. Он был очень коротким и сковал отрезок дороги от остановки «Дальзавод» до остановки «Лазо». Пробка исчезла менее чем через полтора часа. На «шестёрку» был загружен и проспект Красного Знамени. Почти полуторачасовая пробка растянулась от кольца 3-й Рабочей до кольца инструментального завода.

Пустовала сегодня дорога от Луговой до Спортивной. Загруженность магистрали составила всего один балл – это на три балла ниже обычного.

На остальных дорогах приморской столицы на зафиксировано проблем с движением. Так что сегодняшний день вновь начался без серьёзных утренних пробок. Хотя всё может измениться уже в конце недели: в пятницу синоптики обещают серьёзный снегопад. А такая погода чревата серьёзными авариями и многокилометровыми пробками.