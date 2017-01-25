В Приморье увеличили компенсации по ипотеке

В нынешнем году ещё больше приморцев могут претендовать на государственные компенсации ипотечных займов. В бюджете края на поддержку жителей, выплачивающих ипотеку, заложили более 87 миллионов рублей. Эту меру социальной поддержки получают семьи, оформившие жилищный кредит для приобретения квартиры в новостройках или для участия в долевом строительстве.

По словам специалистов департамента труда и социального развития Приморского края, в 2016 году список получателей компенсаций пополнился за счёт участников федеральной программы «Жильё для российской семьи». РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что квартиры для участников этой госпрограммы предусмотрены в многоэтажках, возводимых во владивостокской Снеговой Пади, а также в посёлке Трудовое и городе Уссурийске.

Если в 2016 году сумма компенсаций по ипотечным кредитам составила в Приморье 52 миллиона рублей, то в этом запланированная превысила 87 миллионов рублей. Социальная поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования действует в Приморском крае с 2012 года в рамках майского указа президента. Выплаты, компенсирующие часть расходов по уплате процентов за ипотеку, новосёлы получают, если сумма ипотечного кредита не превышает 2,5 миллиона рублей. Размер социальной выплаты составляет 50 % собственных расходов заёмщика по уплате процентов за ипотеку. Компенсация на проценты по ипотеке производится в течение пяти лет. С начала действия закона правом снизить затраты на ипотечные кредиты с помощью государства воспользовались около 1400 приморцев.