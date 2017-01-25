Студенты из Приморья отправятся на международный форум по Арктике

Приморские студенты вновь готовятся принять участие в международном форуме «Арктика. Сделано в России». В прошлом году для участия в проекте пригласили 11 местных молодых учёных, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Лучшие студенты ДВФУ отправятся на международный молодежный форум «Арктика. Сделано в России». Региональный этап отбора, который состоялся в Дальневосточном федеральном университете, прошло больше 80 молодых специалистов и начинающих учёных. Сам форум пройдет в Архангельске в марте-апреле. На нём команды займутся разработкой наиболее эффективных концепций развития Арктического региона.

«Наша задача — привлечь молодые кадры для работы в Арктике, создать научные сообщества по всей стране, которые будут развивать арктическое направление. Именно поэтому требования к участникам очень высокие — мы выберем самых подготовленных и перспективных. Результаты станут известны в феврале», — отметила программный директор форума Анна Аперян.

«Арктика. Сделано в России» проводится федеральным агентством по делам молодёжи с 2015 года. Форум направлен на развитие опорных зон, ускорение социально-экономического развития Арктического региона. Он также даёт возможность применять свои знания на практике и получить профессиональный.

«Я был на форуме уже дважды и убедился, что его образовательный потенциал вырос в разы. Такие встречи дают очень многое: возможность пообщаться со специалистами из разных областей, за короткий срок расширить свой кругозор, получить много полезных контактов, пройти стажировки в крупнейших компаниях», — рассказал аспирант Инженерной школы ДВФУ Алексей Шмыков.

Отборочные этапы «Арктики. Сделано в России» в этом году запланированы в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Красноярске, Мурманске, Новосибирске, Тюмени, Томске и Якутске. Всего образовательная площадка соберёт 180 русских и иностранных молодых учёных и специалистов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что ДВФУ активно сотрудничает и с другими вузами в вопросах исследования Арктики, в том числе и с зарубежными. Так, Приморский вуз и Харбинский политехнический университет объявили о развитии российско-китайского полярного инжинирингового и научно-исследовательского проекта для промышленного освоения Арктики. Кроме этого на базе ДВФУ проводится «Ледовая школа», где магистранты и аспиранты ДВФУ и вузов-партнёров слушают цикл лекций на английском языке от ведущих специалистов по освоению Арктического региона.