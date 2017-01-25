Во владивостокском магазине загорелся стеллаж с хлебом

За прошедшие сутки в Приморье произошло сразу несколько пожаров, сообщает РИА «Восток-Медиа». Особенно «отличилась» в этом плане приморская столица.

Сегодня утром во Владивостоке загорелся продуктовый магазин, расположенный по адресу: Давыдова, 36. Инцидент произошёл почти в пять часов утра. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Приморскому краю, в магазине загорелись стеллажи с хлебом и холодильники. Пожарные оказались на месте через 8 минут, и уже через 6 минут локализовали огонь. Полностью потушить пламя им удалось только через два часа. Пострадавших во время происшествия нет, однако самому зданию серьёзно досталось. Причины происшествия позже установят специалисты.





Ещё один инцидент произошёл в доме №47 на проспекте Красного Знамени. В начале десятого вечера там вспыхнул подъездный электрощиток на одном из нижних этажей, а затем и пол под ним. Как сообщают очевидцы, в считанные мгновения весь подъезд девятиэтажки затянуло дымом. Вскоре к дому подъехали пожарные. За 15 минут им удалось ликвидировать возгорание. По информации пресс-службы главного приморского управления МЧС, на вызов прибыло 16 человек личного состава и три звена газодымозащитной службы.





Отметился происшествием и Партизанск. Там минувшим вечером загорелся мусоровоз. В районе дома № 46 по Ленинской улице у грузовика "ЗиЛ" загорелась проводка. Пожарные прибыли на место почти моментально и быстро потушили огонь.

В Приморье практически каждый день происходят серьёзные пожары. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что в минувшее воскресенье в крае сгорело два частных дома. Ранее во Владивостоке сгорел деревянный жилой дом на улице Талалихина. Ещё один пожар произошёл в пригороде Владивостока. Тогда в огне пострадал один из его жильцов.