Страховая пенсия приморцев с 1 февраля увеличится

С 1 февраля 2017 года неработающие пенсионеры Приморья начнут получать проиндексированную пенсию. Размер её страховой части увеличится на 5,4 %. Также будет проиндексирована и фиксированная выплата – вторая часть российских пенсий.

Специалисты краевого департамента труда и социального развития рассказали, что после индексации средний размер страховой пенсии по старости станет равным 14 102,95 рубля. Повышение коснётся также пенсий по инвалидности, по потере кормильца. Однако всё это относится только к неработающим пенсионерам. Те, у кого работа есть, могут рассчитывать на прибавку к пенсии лишь после прекращения трудовой деятельности.

Помимо этого, в 2017 году в Приморье начала действовать новая социальная выплата – региональная доплата к пенсии. На это направят почти 1,5 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов. На новую меру соцподдержки могут рассчитывать более 72 тысяч жителей края.

РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что региональная доплата выплачивается неработающим пенсионерам, ежемесячный доход которых ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Разница между ним и фактическим обеспечением человека и составляет доплату. Средний размер доплаты, по предварительным подсчётам, составит чуть более двух тысяч рублей.