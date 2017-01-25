Жительница Приморья незаконно прописала почти 10 000 иностранцев

Она "размещала" их в заброшенном доме

Жительница Приморья за 8 месяцев зарегистрировала почти 10 000 иностранцев в заброшенном доме. Сейчас ей придётся выплатить крупный денежный штраф, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Приморскому краю.

Мировой суд города Уссурийска вынес приговор 32-летней местной жительнице, которая признана виновной по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина».

В ходе судебного заседания установлено, что обвиняемая предоставляла услуги проживания в многоквартирном двухэтажном доме на улице Некрасова. У неё имелась предоставленная владельцем помещения доверенность.

В итоге за 8 месяцев 2015 года злоумышленница поставила на учёт 9117 граждан Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Казахстана, КНР, Украины, Молдовы и Белоруссии.

Сотрудники отдела МВД совместно с коллегами из управления ФСБ России по Приморскому краю выяснили, что фактически по месту регистрации эти граждане не проживают. Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации. В ходе проведённой проверки также выяснилось, что само здание является заброшенным и не используется как жилое.

За содеянное суд приговорил подсудимую к штрафу в размере 100 тысяч рублей.