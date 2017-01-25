Проблему долгов "Примтеплоэнерго" попытались решить депутаты

Больше 20 объектов отключены от света третий день

В ситуацию с долгами «Примтеплоэнерго» перед Дальневосточной энергетической компанией вмешались депутаты. Народные избранники считают, что ситуацию можно разрешить с помощью плана-графика погашения долга, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевого парламента.

Вопрос о кредиторской задолженности краевого предприятия «Примтеплоэнерго» народные избранники рассмотрели на заседании комитета Законодательного собрания по экономической политике и собственности. С просьбой помочь в сложившейся ситуации и оказать помощь в погашении долга к парламентариям обратилось руководство Дальневосточной энергетической компании.

Представители ДЭК обратили внимание на то, что «Примтеплоэнерго» является не только крупнейшим потребителем электрической энергии в структуре предприятий ЖКХ на Дальнем Востоке, но и при этом крупнейшим должником за поставленную электрическую энергию (на 20 декабря 2016 года сумма долга равна 446,4 миллиона рублей).

Народные избранники посоветовали «Примтеплоэнерго» предоставить до 10 февраля 2017 года план-график погашения кредиторской задолженности перед ДЭК.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье с 23 января от электроснабжения энергетики планируют отключить больше 20 объектов «Примтеплоэнерго».

Дальневосточная энергетическая компания, как и планировала, ограничила подачу электроэнергии в административные здания, нефтеперевалочные базы, топливные склады и гаражи, которые обслуживаются Партизанским, Артёмовским, Михайловским, Лесозаводским и Дальнегорским филиалами предприятия-должника.

«Да, с 23 января мы сдержали обещание - объекты отключены от света. Никаких изменений пока не произошло», - подтвердили корреспонденту агентства в пресс-службе ДЭК сегодня, 25 января.