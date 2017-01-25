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Песков прокомментировал размещение ядерных ракет рядом с Приморьем

Песков прокомментировал размещение ядерных ракет рядом с Приморьем
Некоторые эксперты считают, что китайцев спровоцировали американцы
сегодня, 09:09
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Дмитрий Песков не считает угрозой размещение ядерных ракет «Дунфэн-41» у границы с Россией. Его позицию поддержали эксперты, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал размещение в Китае межконтинентальных баллистических ракет  вблизи границы с Приморьем и другими дальневосточными регионами. По его словам, «если эта информация соответствует действительности, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны». Он добавил, что Китай «является нашим стратегическим союзником, нашим партнёром и в политическом, и в торгово-экономическом плане. Мы дорожим нашими отношениями».

Кроме этого, своим мнением с радио Sputnik поделился председатель совета Центра политических исследований России Евгений Бужинский. Эксперт отметил, что Китаю нужно где-то размещать новые военные части. «Разместили они одну бригаду в центре, вторую на северо-востоке, третью на северо-западе. Ну и что? Это нормальное явление. А где им размещать? Все ракеты разместить в Пекине? Я не вижу особой разницы, где эти ракеты будут размещены. Если у ракеты дальность полёта 10, 12 тысяч, а некоторые заявляют, что эта ракета может преодолеть и 14 тысяч километров, ну какое значение имеют лишние 200-300 километров?» - пояснил Бужинский. Он также считает, что на усиление стратегических наступательных вооружений китайцев спровоцировали американцы. «Они упорно создают глобальную систему противоракетной обороны. Это вызывает серьёзную озабоченность и у нас, и у Китая, потому что таким образом нарушаются стратегический паритет и стратегическая стабильность. Если американцы строят щит, то и мы, и китайцы увеличиваем длину своих «мечей», - добавил эксперт.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало: в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из трёх китайских бригад межконтинентальных ракет «Дунфэн-41» могла быть размещена в пограничной с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян в городе Дацин. Он находится посередине провинции и расположен в 800 километрах от Владивостока. По данным журналистов, всего Народно-освободительной армии Китая предстоит разместить три бригады с ракетами «Дунфэн-41». Одно из подразделений находится в городе Синьян в центральной провинции Хэнань, а другое  — в Синьцзян-Уйгурском районе на северо-западе Китая. 

 
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Комментарии
  • владимир  (сегодня, 09:24 )

    помните по истории, немцы в 39-41 годах сосредоточили большое количество дивизий возле наших границ, тогда высшее руководство говорило что на нас немцы не будут нападать, у нас пакт о не нападении и в итоге что?а в итоге 5 лет войны, сейчас ситуация повторяется и мое мнение что в один прекрасный момент они нажмут кнопочку и начнется карусель похлеще второй мировой. а мы конкретные шестерки жёлтую задницу китайцам зализали не конкретно мы!!!а наше правительство

  • уфа  (полчаса назад)

    конкретно ты, а не мы



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