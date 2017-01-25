Зима в Приморье достигла своей вершины. Оттепель в крае продлится до конца рабочей недели. Сегодня, например, в регионе потеплеет на 5-8 градусов. В конце семидневки ожидается снегопад, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В среду, 25 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. По информации портала «Примпогода», при умеренном северо-западном ветре сохранится небольшая облачность без осадков. При этом столбик термометра в разных районах остановится на отметках от 0 до -12 градусов.

Между тем, сообщают синоптики, зима в Приморье достигла своей вершины, январский день заметно расширился – воздух в светлое время суток успевает прогреться на 10-17 градусов.

Сейчас регион находится в зоне влияния отрога сибирского антициклона, который определял погодные условия с конца предыдущей недели. В течение дня антициклон начнёт терять силы, и заток холода в край прекратится, а морозы ослабнут. По сравнению со вторником температурный фон вырастит на 5-8 градусов.

Оттепель в Приморье продолжится до конца рабочей недели. Завтра днём, 26 января, к Приморскому краю приблизится циклонический вихрь, который начнёт развиваться в районе Монголии. Основное ухудшение погоды, а именно снег и сильный ветер, придётся на пятницу, 27 января.