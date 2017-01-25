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"Писательские" улицы Владивостока сегодня оставят без света

"Писательские" улицы Владивостока сегодня оставят без света
Энергетики проведут плановый ремонт
только что
Энергетика | Приморский край
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Фото: vk.com

Сегодня, 25 января, во Владивостоке продолжатся плановые проверки электросетей. Энергетики МУПВ «ВПЭС» предупредили, что часть горожан может остаться без света с 9:00 до 17:00. Значительная часть обесточенных домов располагается на так называемых писательских улицах приморской столицы – Фонвизина, Тургенева, Крылова и так далее. Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов.

Адмирала Кузнецова, 90, 92;

Всеволода Сибирцева, 59, 63, 65, 67, 69, 69а, 71;

Грибоедова (Ленинский), 42-б, 44, 46, 48;

Киевская, 4;

Крылова, 58;

Лермонтова, 74, 77, 77/1;

Ломоносова, 4, 5;

Магнитогорская, 6, 10;

Маковского, 142, 150;

Маковского-КП, 19;

Мусоргского, 25, 25в, 25д, 27;

Находкинская, 1а, 2а, 2в, 18-б;

Невельского, 27, 29, 31;

Пушкинская, 41а;

13-я Рабочая, 12;

Сахалинская, 19а, 21;

Суханова, 63;

Толстого, 5г, 25;

Тунгусская, 44, 46, 48, 50;

Тургенева, 2а, 4а, 6, 6а, 6-б, 8, 9, 11а, 11-б;

Фонвизина, 12, 16, 17, 18, 19;

Черняховского, 3;

Шилкинская, 21, 30, 32, 32а, 34, 36;

2-я Шоссейная, 5, 5-б, 5в, 7, 7-б, 7в, 9а, 11, 42, 42а, 44;

3-я Шоссейная, 34а, 36а.

 
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