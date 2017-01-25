"Писательские" улицы Владивостока сегодня оставят без света

Сегодня, 25 января, во Владивостоке продолжатся плановые проверки электросетей. Энергетики МУПВ «ВПЭС» предупредили, что часть горожан может остаться без света с 9:00 до 17:00. Значительная часть обесточенных домов располагается на так называемых писательских улицах приморской столицы – Фонвизина, Тургенева, Крылова и так далее. Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов. Адмирала Кузнецова, 90, 92; Всеволода Сибирцева, 59, 63, 65, 67, 69, 69а, 71; Грибоедова (Ленинский), 42-б, 44, 46, 48; Киевская, 4; Крылова, 58; Лермонтова, 74, 77, 77/1; Ломоносова, 4, 5; Магнитогорская, 6, 10; Маковского, 142, 150; Маковского-КП, 19; Мусоргского, 25, 25в, 25д, 27; Находкинская, 1а, 2а, 2в, 18-б; Невельского, 27, 29, 31; Пушкинская, 41а; 13-я Рабочая, 12; Сахалинская, 19а, 21; Суханова, 63; Толстого, 5г, 25; Тунгусская, 44, 46, 48, 50; Тургенева, 2а, 4а, 6, 6а, 6-б, 8, 9, 11а, 11-б; Фонвизина, 12, 16, 17, 18, 19; Черняховского, 3; Шилкинская, 21, 30, 32, 32а, 34, 36; 2-я Шоссейная, 5, 5-б, 5в, 7, 7-б, 7в, 9а, 11, 42, 42а, 44; 3-я Шоссейная, 34а, 36а.

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