"Писательские" улицы Владивостока сегодня оставят без света

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Энергетики проведут плановый ремонт
|Фото: vk.com
Сегодня, 25 января, во Владивостоке продолжатся плановые проверки электросетей. Энергетики МУПВ «ВПЭС» предупредили, что часть горожан может остаться без света с 9:00 до 17:00. Значительная часть обесточенных домов располагается на так называемых писательских улицах приморской столицы – Фонвизина, Тургенева, Крылова и так далее. Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов.
Адмирала Кузнецова, 90, 92;
Всеволода Сибирцева, 59, 63, 65, 67, 69, 69а, 71;
Грибоедова (Ленинский), 42-б, 44, 46, 48;
Киевская, 4;
Крылова, 58;
Лермонтова, 74, 77, 77/1;
Ломоносова, 4, 5;
Магнитогорская, 6, 10;
Маковского, 142, 150;
Маковского-КП, 19;
Мусоргского, 25, 25в, 25д, 27;
Находкинская, 1а, 2а, 2в, 18-б;
Невельского, 27, 29, 31;
Пушкинская, 41а;
13-я Рабочая, 12;
Сахалинская, 19а, 21;
Суханова, 63;
Толстого, 5г, 25;
Тунгусская, 44, 46, 48, 50;
Тургенева, 2а, 4а, 6, 6а, 6-б, 8, 9, 11а, 11-б;
Фонвизина, 12, 16, 17, 18, 19;
Черняховского, 3;
Шилкинская, 21, 30, 32, 32а, 34, 36;
2-я Шоссейная, 5, 5-б, 5в, 7, 7-б, 7в, 9а, 11, 42, 42а, 44;
3-я Шоссейная, 34а, 36а.