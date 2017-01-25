Протесты на Бестужева могли спровоцировать краевые депутаты

Больше месяца во Владивостоке не утихают страсти по поводу строительства нового супермаркета на улице Бестужева, 40. В преддверии Нового года администрация Владивостока остановила строительство, отозвав фактически без объяснения причин ею же выданное разрешение. В январе губернатор на региональном политсовете «Единой России» поставил владельцу компании-застройщика депутату думы города Дмитрию Сулееву ультиматум – становить стройку, убрать технику и высадить на земельном участке деревья.

Однако некоторые депутаты Законодательного собрания края и близкие к ним лица упорно продолжают собирать людей на митинги. Почему народные избранники так сильно заинтересовались этим делом – задаются вопросом наблюдатели. Автор РИА «Восток-Медиа» решил более детально углубиться в суть проблемы, найти не только виновных, но и заинтересованных.

В последние недели декабря жильцы домов на улице Бестужева, 38-40 были обескуражены началом строительства перед своими окнами. Как пояснили сами очевидцы, строители начали работу рано утром, тем самым вызвав большие подозрения по поводу законности стройки. Позже юрист компании ООО «Версат» объяснил, что это так называемые тихие работы, которые не противоречат закону, а являются его следствием (шуметь в период с 23:00 до 7:00 законодатель запрещает). Приехавшие на место сотрудники правопорядка также не нашли ничего противозаконного в действиях застройщика.

Прийти к компромиссу жильцы прилегающих домов и застройщик должны были на встрече за круглым столом в думе Владивостока. На мероприятии помимо жильцов и представителей компании присутствовали успешный бизнесмен, а теперь депутат ЗС ПК от «Единой России» Константин Богданенко, депутат-коммунист Артём Самсонов, а также общественник и несостоявшийся депутат от «Единой России» Сергей Мильвит, в числе прочих своих ипостасей позиционирующий себя как помощник депутата Константина Богданенко. Казалось бы, вот он – идеальный пример солидарности: депутаты от противоборствующих партий, общественники и просто обычные люди сошлись во мнении и выступили единым фронтом против проблемы.





Однако по прошествии времени можно сделать вывод, что идентичные лозунги, звучащие из уст жителей и депутатов, вовсе не означают, что недовольные строительством находятся по одну сторону баррикад. Краевые законотворцы разошлись во мнении уже на самом круглом столе.

Артём Самсонов, пользуясь случаем, предложил изменить краевое законодательство и расширить полномочия краевых властей в вопросах земельных отношений. Константин Богданенко предложил заморозить стройку, а Сергей Мильвит настаивал на восстановлении сквера, правда, не уточнил, каким образом можно восстановить деревья, которые росли не один год. Юрист ООО «Версат» парировал выступления общественника юридической стороной вопроса. Застройщик оплатил порубочные билеты и имеет разрешение на строительство. Эту информацию подтвердила и городская администрация. Удивительно, но и сам Дмитрий Сулеев, которому принадлежит компания-застройщик, выступал за восстановление сквера. Он предложил построить озеленённую зону на самом супермаркете, сократив торговые площади. И кроме того – разбить новый сквер вблизи домов по соседству со своим участком. В итоге было принято решение рекомендовать надзорным органам провести дополнительную проверку, а жителям – высказать свои предложения по благоустройству. Итоговая точка в споре так и не была поставлена.

Буквально за день до нового года, 30 декабря, городская администрация вынесла постановление об отмене строительства. Судя по тексту, муниципальные власти решили просто отменить строительство и тут же сообщить об этом прессе. Из сообщений СМИ об этом же решении узнал и застройщик, которого почему-то столь оперативно чиновники «серого дома» не проинформировали. Что удивительно, мотивировочная часть в постановлении как таковая отсутствует. Таким образом, предложение в прошлом успешного бизнесмена, а теперь депутата приморского парламента Константина Богданенко было реализовано волевым решением органа, который сам ранее и разрешил вести строительство на месте зелёного сквера. Просто невероятное стечение обстоятельств, удивляются наблюдатели.

Стоит отметить, что этот случай вызвал недоумение и в бизнес-кругах краевой столицы. Вкладывая деньги в капитальное строительство, любой предприниматель теперь рискует потерять их из-за немотивированного решения муниципальных властей. Всё это происходит в городе с режимом свободного порта и претендующего на статус «бизнес-столицы» России в АТР. Если во Владивостоке местных предпринимателей власти «кидают» столь открыто, то неизвестно, чего ожидать «чужакам».

И вот настал кульминационный момент. Разрешение на строительство отменили. Надзорные органы имели достаточно времени, чтобы досконально проверить всю историю со спорным земельным участком. Но претензий так и не высказали. Скандалы с землёй типичны для Владивостока. За последние 13 лет их было предостаточно и на упомянутом участке. На чём изначально и настаивал Константин Богданенко. Однако вопреки логике депутат после новогодних праздников сам стал катализатором новой волны общественного недовольства – вместо того, чтобы праздновать победу.





12 января он присутствовал на встрече жителей Бестужева, 40 с главой департамента внутренней политики Приморья – Павлом Ясевичем. Об этом сообщил сам Константин Богданенко на своей странице в Facebook. Он также отметил, что присутствующие договорились о конкретных вещах. В частности, о том, что обратятся в прокуратуру с просьбой о встрече (вообще, в прокуратуру может обратиться любое лицо, у депутатов здесь нет никаких дополнительных прав, поэтому данная информация выглядит как чистой воды PR). Пока не ясно, о какой такой встрече идёт речь, поскольку ранее на круглом столе в думе города и так решили обратиться в прокуратуру с просьбой дополнительной проверки, не считая депутатских запросов. Более того, народный избранник подчеркнул, что глава департамента может гарантировать чистоту и беспристрастность рассмотрения дела. Возможно, под чистотой и беспристрастностью Константин Богданенко имел в виду что-то другое.

Слышать подобное из уст законотворца весьма необычно, делают вывод юридические эксперты. Даже школьники знают, что судебная власть отделена от власти исполнительной. Глава департамента априори не может обеспечить «чистоту» судебного процесса.

Таким образом, всё, что было принято на этой встрече, к делу никакого отношения не имеет, полагают наблюдатели. В комментариях депутат отметил, что не видит смысла в митинге, который был запланирован на 14 января. Однако это не помешало ему прийти и выступить перед жильцами 13 января и побывать на самом митинге. А очередной митинг состоялся 21 января – расширилась тематика, теперь те же самые «общественники» «бьются» за экологию и деревья по всему Владивостоку.

Идею протеста поддержал Артём Самсонов, заявив, что митинг – самый действенный инструмент давления на власть в период между выборами.

На самом же митинге организаторы скандировали лозунги в защиту всех скверов в городе. Оказывается, в краевой столице происходит настоящий беспредел, портится экология и вырубаются деревья. Разумеется, это стало доподлинно известно только после начала строительства на Бестужева, 40, и с этим нужно срочно что-то делать. А депутаты и многочисленные общественные организации почему-то сразу спешат на помощь. При этом основные спикеры сбивчиво зачитывали свои «спичи» по бумажке, что очень уж напоминало репетицию самодеятельного кружка.

Итак, «абсолютно случайно» строительство на Бестужева стало отличным информационным поводом для пиара отдельных депутатских персоналий. Как отметил Артём Самсонов, митинг – действенный инструмент давления. Особенно когда до старта избирательной кампании осталось чуть больше полугода.

В итоге на заседании политсовета «Единой России» губернатор настоятельно порекомендовал Дмитрию Сулееву остановить стройку. Приморский бизнес снова охватила волна недовольства, так как подобные действия истеблишмента края вызывают очень большие сомнения у делового сообщества региона. По сути, формальных оснований для прекращения стройки нет, но «в полный рост» работает административный ресурс, и в такие «жернова» отныне может попасть любой предприниматель.

К слову, Константин Богданенко числится в региональном отделении «Опоры России» – организации, которая декларирует защиту бизнеса, а по факту – как раз противодействует ему. Может, дело в том, что с региональным отделением этой организации и его руководством в последнее время связано слишком много публичных скандалов, и такая активность — попытка снискать популярность на другом поприще и «переключить внимание» на другие проблемы?

Василий РОМАНОВ

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