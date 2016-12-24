Во Владивостоке рабочие, очищая тротуар, выбрасывали снег на дорогу

Он летел прямо под колёса проезжающих мимо машин (видео)

Во Владивостоке рабочие, очищая край тротуара от снега, выбрасывали его обратно на проезжую часть прямо под колёса проезжающих мимо машин. В распоряжении редакции РИА «Восток-Медиа» имеется видеодоказательство «мартышкиного труда».

Приморская столица продолжает отходить от серьёзного снегопада, прошедшего два дня назад, 22 декабря. Основные транспортные артерии города дорожные службы очистили сразу же после ухода циклона. Сейчас уборка дорог и улиц краевого центра продолжается.

К городским коммунальным службам присоединяются и представители частных компаний и организаций, которые также обязаны убирать снег с прилегающих территорий.

Однако порой рабочие, выполняя свои обязанности, только усугубляют ситуацию. Так, в распоряжении редакции РИА «Восток-Медиа» оказалось видео, на котором два человека чистят тротуар и выбрасывают снег обратно на проезжую часть.

По словам читательницы агентства, приславшей видеодоказательство, ей удалось запечатлеть этот «непосильный труд» вечером в субботу, 24 декабря, около Малого ГУМа.

«Снег лежал на краю тротуара, большой помехи для пешеходов не создавал. Конечно, его нужно убирать, но не обратно же на дорогу – они прямо под колёса машин его выбрасывали», - негодует жительница краевого центра.

Стоит отметить, что спустя два дня после прохождения циклона даже в центре Владивостока остаются неочищенными некоторые тротуары и лестницы. Кроме того, на обочинах дорог скопились огромные кучи снега.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что власти не перестают предупреждать представителей ТСЖ и предпринимателей о штрафах за неубранный снег. В том случае, если они не позаботятся об устранении последствий снегопада, к ответственным лицам и организациям применят меры административного законодательства. Юридическим лицам грозят штрафы от 50 000 до 80 000 рублей, должностным лицам за данное нарушение придётся заплатить от 5 000 до 10 000 рублей, а физическим лицам - от 1 000 до 3 000 рублей.











































