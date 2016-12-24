Деды Морозы и Снегурочки массово прошлись по Владивостоку

В краевом центре во второй раз состоялся слёт "волшебников"

В приморской столице во второй раз состоялось карнавальное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Десятки участников праздничного слёта прошлись по центральным улицам Владивостока, дав старт зимним гуляньям в краевом центре, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В субботу, 24 декабря, в столице Приморского края официально стартовали предновогодние мероприятия. В прошлом году сказочная колонна прошлась по городу днём. На этот раз организаторы специально перенесли шествие на вечер, чтобы во время праздника зажглась новогодняя иллюминация.

Участники начали собираться около центра детского творчества в 17:00. Стартовали Деды Морозы и Снегурочки примерно в 17:45. По пути к главным героям праздника присоединялись все желающие. Когда колонна оказалась на площади, её размеры заметно увеличились.

Жители и гости Владивостока с интересом наблюдали за происходящим с тротуаров. С особенным восторгом шествие оценили дети.

Завершился слёт Дедов Морозов на главной городской площади, где прошло награждение лучших творческих коллективов города и самого яркого участника шествия.

Ранее РИА «Восток-Медиа» также писало о том, что во Владивостоке появилась Новогодняя улица – в середине декабря в краевом центре завершился монтаж зимнего городка на центральной площади. Однако не прошло и недели, как праздничные объекты подверглись атаке вандалов - неизвестные поиздевались над деревянными скульптурами, оторвав им лапы и рога. Примечательно, что сейчас тигр по-прежнему лишён лапы, один из оленей – рога, а вот козлу вырванную конечность вкрутили обратно.















































