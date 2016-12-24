Стало известно, какой будет погода в Приморье на предновогодней неделе

Стало известно, какой будет погода в Приморье в последнюю неделю перед Новым, 2017 годом. Никаких сюрпризов не ожидается, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 24 декабря, Приморье окончательно оправилось после прохождения серьёзного циклона. В крае установилась комфортная зимняя погода, стих ветер и выглянуло солнце.

По информации портала «Примпогода», в начале следующей предновогодней недели никаких погодных сюрпризов не предвидится. На фоне поля повышенного давления по территории края будет проходить холодный атмосферный фронт. Он вызовет небольшой снег на севере Приморья и немного понизит температурный фон. В краевом центре будет прохладно, осадков не ожидается, но с севера подует сильный северный ветер.

Как предупреждали синоптики ранее, в понедельник, 26 декабря, на акваторию Японского моря с юга, а именно из Шанхая, выйдет активный циклон, который будет смещаться на северо-восток вдоль Японских островов. Он не окажет существенного влияния на распределение осадков в Приморье, но благодаря увеличению барических градиентов на побережье усилится северный ветер, и похолодает на несколько градусов.

Далее, до среды, уверяют специалисты, в крае сохранится обычная зимняя погода.