Во Владивостоке отменили более 10 междугородних автобусов

В Приморье всё ещё не полностью восстановлено автобусное междугороднее сообщение. Сегодня из краевого центра отменено более 10 рейсов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В субботу, 24 декабря, с владивостокского автовокзала не выйдут на маршрут 11 автобусов. Под отмену попали маршруты на Большой Камень, Находку, Спасск, Уссурийск, Арсеньев, Покровку и Артём.

Никаких изменений в расписании внутрикраевых авиарейсов сегодня не зафиксировано. В крае полностью восстановлено сообщение с Преображением, Пластуном, Кавалерово, Дальнереченском и Дальнегорском.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, отмена автобусов и самолётов началась ещё в четверг, 22 декабря, с прохождения мощного циклона. Сначала с владивостокского автовокзала не вышли на маршрут автобусы в Терней, Славянку, Хороль, Арсеньев, Зарубино, Преображение и Дальнереченск. Также был отменён и авиарейс до Преображения. Затем усиливающийся циклон продолжил влиять на транспортное сообщение – количество отменённых рейсов резко возросло. Сейчас стихия окончательно покинула территорию Приморья, однако обстановка на дорогах остаётся сложной.