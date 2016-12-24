В Приморье в ДТП погиб водитель пассажирского автобуса

Под Находкой в аварии погиб водитель рейсового автобуса. Его сбил насмерть пожилой мужчина, не справившийся с управлением на скользкой дороге, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Трагедия произошла на 118-м километре автодороги Артём – Находка – порт Восточный в районе посёлка Душкино. По предварительным данным, 74-летний мужчина за рулём Subaru Impreza не справился с управлением на скользком участке дороги и сбил водителя рейсового автобуса № 506 сообщением Владивосток - Находка. Он в этот момент находился на обочине проезжей части и занимался устранением технической неисправности транспортного средства.

В результате наезда 42-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи не смогли помочь водителю и только диагностировали его смерть.

Сейчас по факту происшествия проходит проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства трагедии. По результатам проверки и экспертиз представители ведомства примут процессуальное решение.