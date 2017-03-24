Более 200 семей получили новые квартиры во Владивостоке

Сегодня пятница, 24 марта 2017 года, 20:20
Официально: Крупный чиновник МВД в Приморье "крышевал" игорный бизнес
Официально: Крупный чиновник МВД в Приморье "крышевал" игорный бизнес
Картина дня в Хабаровском крае: Санта-Клаусы, "шашлычка" и митинг
Картина дня в Хабаровском крае: Санта-Клаусы, "шашлычка" и митинг
Владивостокский депутат забаррикадировался в думе от полиции
Владивостокский депутат забаррикадировался в думе от полиции
Хабаровская полиция предупредила о последствиях несогласованных акций
Хабаровская полиция предупредила о последствиях несогласованных акций
Общественники Владивостока решили восстановить "Крымский сквер"
Общественники Владивостока решили восстановить "Крымский сквер"
Регионы:


Популярное
сегодня, 11:55
Приморцы голосуют неплатежами против новых квитанций за ОДН
сегодня, 14:35
На "Мисс Россия – 2017" Приморье представит девушка из Москвы
сегодня, 07:42
Сегодня без света оставят 15 улиц Владивостока
сегодня, 17:37
Во Владивостоке задержали крупного чиновника МВД
сегодня, 10:47
Во Владивостоке военные не поделили дорогу с "субаристом"
вчера, 23:35
Хабаровский "СКА-Нефтяник" лишил "Енисей" шанса на чемпионство
вчера, 20:55
Держатели подпольных казино в Приморье зарабатывали по 120 миллионов
сегодня, 12:57
Новый адвокат Нонны Лепёхиной ранее привлекался по уголовной статье
сегодня, 18:52
Владивостокский депутат забаррикадировался в думе от полиции
сегодня, 00:50
Заместитель Ильи Спокойнова станцевал лезгинку на льду и сел на шпагат

Обсуждаемое
сегодня, 11:23
7

Первый заместитель Пушкарёва дал предвыборное интервью
сегодня, 11:55
7

Приморцы голосуют неплатежами против новых квитанций за ОДН
сегодня, 12:57
7

Новый адвокат Нонны Лепёхиной ранее привлекался по уголовной статье
сегодня, 10:47
4

Во Владивостоке военные не поделили дорогу с "субаристом"
сегодня, 14:35
4

На "Мисс Россия – 2017" Приморье представит девушка из Москвы
сегодня, 18:52
4

Владивостокский депутат забаррикадировался в думе от полиции
вчера, 20:55
1

Держатели подпольных казино в Приморье зарабатывали по 120 миллионов
сегодня, 00:50
1

Заместитель Ильи Спокойнова станцевал лезгинку на льду и сел на шпагат
сегодня, 13:58
1

В Находке разыскивают организаторов несанкционированного митинга
сегодня, 17:00
1

Из хабаровских школ отчислят четырёх первоклашек с фиктивной пропиской
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников вчера, 17:26
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований 21.03.2017
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых 21.03.2017
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 223



Система Orphus

Более 200 семей получили новые квартиры во Владивостоке

Более 200 семей получили новые квартиры во Владивостоке
В краевом центре ввели в эксплуатацию дом для военнослужащих
5 минут назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту

В столице Приморского края введён в эксплуатацию дом на 240 квартир для военнослужащих. Церемония заселения состоялась в микрорайоне Снеговая Падь, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пятницу, 24 марта, во Владивостоке прошла торжественная церемония сдачи и заселения десятиэтажного жилого дома на 240 квартир для военнослужащих. По информации пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, представители командования Тихоокеанского флота и приморского общевойскового объединения Восточного военного округа лично вручили ключи от новых квартир семьям военнослужащих флота и округа, а также ознакомились с инфраструктурой микрорайона и планировкой жилья.

«Полученное жилье в новом 240-квартирном жилом доме по улице Адмирала Смирнова, 14 значительно сокращает очередь военнослужащих, ожидающих получение квартир», - отметил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, капитан 2-го ранга Владимир Матвеев.

Примечательно, что в крае успешно реализуется программа по обеспечению военнослужащих служебным жильем. Так в 2017 году в новом микрорайоне планируется завершить строительство еще двух домов со служебным жильем на 489 квартир.

Ранее РИА «Восток-Медиа» также сообщало о том, что на обеспечение постоянным жильём военных в Приморье выделили больше 1,5 миллиарда рублей. За два прошлых года квартирами обзавелись 500 человек.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru