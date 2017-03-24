Более 200 семей получили новые квартиры во Владивостоке

В краевом центре ввели в эксплуатацию дом для военнослужащих

В столице Приморского края введён в эксплуатацию дом на 240 квартир для военнослужащих. Церемония заселения состоялась в микрорайоне Снеговая Падь, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пятницу, 24 марта, во Владивостоке прошла торжественная церемония сдачи и заселения десятиэтажного жилого дома на 240 квартир для военнослужащих. По информации пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, представители командования Тихоокеанского флота и приморского общевойскового объединения Восточного военного округа лично вручили ключи от новых квартир семьям военнослужащих флота и округа, а также ознакомились с инфраструктурой микрорайона и планировкой жилья.

«Полученное жилье в новом 240-квартирном жилом доме по улице Адмирала Смирнова, 14 значительно сокращает очередь военнослужащих, ожидающих получение квартир», - отметил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, капитан 2-го ранга Владимир Матвеев.

Примечательно, что в крае успешно реализуется программа по обеспечению военнослужащих служебным жильем. Так в 2017 году в новом микрорайоне планируется завершить строительство еще двух домов со служебным жильем на 489 квартир.

Ранее РИА «Восток-Медиа» также сообщало о том, что на обеспечение постоянным жильём военных в Приморье выделили больше 1,5 миллиарда рублей. За два прошлых года квартирами обзавелись 500 человек.











































































