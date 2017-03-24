Официально: Крупный чиновник МВД в Приморье "крышевал" игорный бизнес

Следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю подтвердило информацию о задержании чиновника МВД, который подозревается в «крышевании» незаконного игорного бизнеса. Предполагается, что он получил взятку от членов преступной группировки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Речь идёт о неком сотруднике отделения по борьбе с преступлениями, совершенными на территории отдела полиции № 4 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владивостоку.

По версии следствия, с июня 2016 по март 2017 года подозреваемый лично получал взятку в сумме не менее 120 тысяч рублей от двух членов преступной группы, организовавших незаконные казино вне игорной зоны.

«Деньги передавались за бездействие со стороны подозреваемого, а именно, за непресечение их преступной деятельности, в связи с организацией азартных игр. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения», - уточнила старший помощник руководителя следственного управления по Приморскому краю Аврора Римская.

На сегодняшний день по данному делу задержаны 4 человека. Им предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса России - незаконная организация и проведение азартных игр, а также дача взятки. В отношении двоих фигурантов организаторов избрана мера пресечения виде заключения под стражу, в отношении 2 администраторов - домашний арест и подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, сегодня при попытке скрыться в аэропорту города Хабаровска силовики задержали еще одного организатора.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке задержали преступную группу, занимающуюся организацией и проведением азартных игр. Доход участников банды с пяти игорных заведений составлял не менее 120 миллионов рублей в год. Позднее стало известно, что силовики также задержали чиновника МВД, которого подозревают в «крышевании» подпольных казино.