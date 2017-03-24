Общественники Владивостока решили восстановить "Крымский сквер"

Владивостокские активисты решили восстановить «Крымский сквер», который открыли в приморской столице три года назад.

Общественники приморской столицы решили восстановить «Сквер дружбы Владивостока и Крыма». РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что этот патриотичный арт-объект сейчас находится в весьма плачевном состоянии. За ним фактически никто не следит. Создатели сквера, федеральный проект «Сеть», давно ушли из Владивостока и перестали выделять деньги на его содержание. После ряда материалов на данную тему проблемой решили заняться неравнодушные горожане.

Блогер Майя Шалунова решила организовать мероприятие по восстановлению «Крымского сквера». В предстоящее воскресенье, 26 марта, в 12 часов, она приглашает всех желающих облагородить территорию сквера. В планах активистки – убрать мусор, побелить бордюры, почистить клумбу, заменить табличку на камне. В акции будут участвовать представители нескольких общественных организаций Приморья.





Хотя не исключено, что активисты просто сделают работу муниципальных служб. Во Владивостоке скоро начнётся двухмесячник чистоты, в ходе которого городские территории приведут в порядок. Власти пообещали, что не обойдут вниманием и участок возле культурно-развлекательного центра профсоюзов – именно там и располагается «Крымский сквер».