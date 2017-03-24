"Первоклассное портфолио": Арсеньев, школа №8

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Широкий выбор подготовки обеспечивают кадетские и лицейские классы
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
В рамках проекта «Первоклассное портфолио» РИА «Восток-Медиа» продолжает знакомить читателей с самыми известными и авторитетными школами Приморья. Цель цикла этих материалов — дать объёмную картину условий обучения в разных школах, чтобы родители и сами школьники могли сравнить их и выбрать наиболее подходящее образовательное учреждение, соответствующее способностям и наклонностям ребят.
Школа № 8 города Арсеньева создавалась в 1953 году как маленькая начальная школа, а через 7 лет, в 1960 году была реорганизована в среднюю общеобразователь
С 2012 года арсеньевская школа № 8 также является центром естественно-мате
Ежегодно ученики школы показывают высокие результаты на ЕГЭ. Среди образовательных учреждений города школа на протяжении многих лет входит в тройку лидеров наряду со школами № 5 и № 9.
Образовательное учреждение расположено в самом центре города, в шаговой доступности находятся музей, библиотека, школа искусств, дворец культуры «Прогресс» с известной в крае цирковой студией «Весёлая арена», спорткомплексы, плавательный бассейн. Всё это создаёт хорошие возможности для учебно-воспитате
Нынешний директор, Татьяна Анатольевна Рындина - в прошлом сама выпускница этого учебного заведения. Филолог по специальности, в нынешнем году она заняла 2 место во всероссийском конкурсе «Нравственный подвиг учителя», награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ.
Всего в школе №8 711 учащихся, 38 педагогов, почти все имеют высшую и первую квалификационные категории. Среди педагогов школы – отличники народного просвещения, победители конкурса лучших учителей России в рамках ПНПО, заслуженные учителя. Бывший директор школы Раиса Петровна Асламова – Почётный житель Арсеньева.
Так же, как выпускники гордятся своей школой, она гордится их достижениями. Многие бывшие ученики заслужили научные степени, преподают в вузах Владивостока, Комсомольска и Новосибирска, работают в госорганах и силовых структурах, в администрациях города и края.
Учиться в этой школе очень престижно, свой высокий уровень учебное заведение подтверждает ежегодно, участвуя в городских, краевых и всесоюзных предметных олимпиадах, занимая первые места в городской научно-практичес
Учатся дети в две смены, но группы продлённого дня здесь нет – о чём сожалеют многие родители. Ученики обеспечены горячим питанием, есть отдельная столовая с «детскими» ценами на обед: первое, второе и компот обойдутся ребенку в 50 рублей. Начальные классы кормят бесплатно.
При школе действует большое количество студий дополнительного образования - гуманитарного, физико-математического, химико-биологиче
Записать детей в школу № 8 стремятся не только семьи, проживающие рядом с ней, но и те, кто наслышан об этом учебном заведении и его отличных учителях. Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сами арсеньевцы, часто бывает, что родители, окончившие восьмую школу, хотят отдать своих чад только в неё.
С 2012 года арсеньевская школа № 8 также является центром естественно-мате
Ежегодно ученики школы показывают высокие результаты на ЕГЭ. Среди образовательных учреждений города школа на протяжении многих лет входит в тройку лидеров наряду со школами № 5 и № 9.
Образовательное учреждение расположено в самом центре города, в шаговой доступности находятся музей, библиотека, школа искусств, дворец культуры «Прогресс» с известной в крае цирковой студией «Весёлая арена», спорткомплексы, плавательный бассейн. Всё это создаёт хорошие возможности для учебно-воспитате
Нынешний директор, Татьяна Анатольевна Рындина - в прошлом сама выпускница этого учебного заведения. Филолог по специальности, в нынешнем году она заняла 2 место во всероссийском конкурсе «Нравственный подвиг учителя», награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ.
Всего в школе №8 711 учащихся, 38 педагогов, почти все имеют высшую и первую квалификационные категории. Среди педагогов школы – отличники народного просвещения, победители конкурса лучших учителей России в рамках ПНПО, заслуженные учителя. Бывший директор школы Раиса Петровна Асламова – Почётный житель Арсеньева.
Так же, как выпускники гордятся своей школой, она гордится их достижениями. Многие бывшие ученики заслужили научные степени, преподают в вузах Владивостока, Комсомольска и Новосибирска, работают в госорганах и силовых структурах, в администрациях города и края.
Учиться в этой школе очень престижно, свой высокий уровень учебное заведение подтверждает ежегодно, участвуя в городских, краевых и всесоюзных предметных олимпиадах, занимая первые места в городской научно-практичес
Учатся дети в две смены, но группы продлённого дня здесь нет – о чём сожалеют многие родители. Ученики обеспечены горячим питанием, есть отдельная столовая с «детскими» ценами на обед: первое, второе и компот обойдутся ребенку в 50 рублей. Начальные классы кормят бесплатно.
При школе действует большое количество студий дополнительного образования - гуманитарного, физико-математического, химико-биологиче
Записать детей в школу № 8 стремятся не только семьи, проживающие рядом с ней, но и те, кто наслышан об этом учебном заведении и его отличных учителях. Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сами арсеньевцы, часто бывает, что родители, окончившие восьмую школу, хотят отдать своих чад только в неё.