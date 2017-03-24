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"Первоклассное портфолио": Арсеньев, школа №8

"Первоклассное портфолио": Арсеньев, школа №8
Широкий выбор подготовки обеспечивают кадетские и лицейские классы
только что
Первоклассное портфолио | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В рамках проекта «Первоклассное портфолио» РИА «Восток-Медиа» продолжает знакомить читателей с самыми известными и авторитетными школами Приморья. Цель цикла этих материалов — дать объёмную картину условий обучения в разных школах, чтобы родители и сами школьники могли сравнить их и выбрать наиболее подходящее образовательное учреждение, соответствующее способностям и наклонностям ребят.

Школа № 8 города Арсеньева создавалась в 1953 году как маленькая начальная школа, а через 7 лет, в 1960 году была реорганизована в среднюю общеобразовательную. Одновременно школа получила новое здание со специально оборудованными кабинетами физики и химии, спортивным и актовым залом, классами начальной военной подготовки, стадионом и мастерскими. Среди учеников до сих пор ходят легенды, что раньше в школьном здании будто бы располагался военный госпиталь. Как бы то ни было, «военный» профиль у школы есть и сегодня – здесь проходят специализированное обучение 200 кадетов, которые с 5 по 11 класс в особом «кадетском» классе изучают военную историю Отечества.  Также в программе их обучения - уроки начальной военной и спасательной подготовки, основы медицинских знаний. Ребята участвуют в военно-спортивных играх «Зарница» и «Орлёнок», соревнованиях «Арсеньевские витязи», учебных сборах МЧС.

С 2012 года арсеньевская школа № 8 также является центром естественно-математических компетенций. Начиная с 5 класса, в каждой параллели здесь организуется лицейский класс. Есть классы гуманитарного и информационно-технического профиля. В школе реализуется модель самоуправления учащихся, есть совет старшеклассников, проводятся дни самоуправления.

Ежегодно ученики школы показывают высокие результаты на ЕГЭ.  Среди образовательных учреждений города школа на протяжении многих лет входит в тройку лидеров наряду со школами № 5 и № 9.

Образовательное учреждение расположено в самом центре города, в шаговой доступности находятся музей, библиотека, школа искусств, дворец культуры «Прогресс» с известной в крае цирковой студией «Весёлая арена», спорткомплексы, плавательный бассейн. Всё это создаёт хорошие возможности для учебно-воспитательной работы и дополнительного образования.

Нынешний директор, Татьяна Анатольевна Рындина - в прошлом сама выпускница этого учебного заведения.  Филолог по специальности, в нынешнем году она заняла 2 место во всероссийском конкурсе «Нравственный подвиг учителя», награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ.

Всего в школе №8 711 учащихся, 38 педагогов, почти все имеют высшую и первую квалификационные категории. Среди педагогов школы – отличники народного просвещения, победители конкурса лучших учителей России в рамках ПНПО, заслуженные учителя. Бывший директор школы Раиса Петровна Асламова – Почётный житель Арсеньева.

Так же, как выпускники гордятся своей школой, она гордится их достижениями. Многие бывшие ученики заслужили научные степени, преподают в вузах Владивостока, Комсомольска и Новосибирска, работают в госорганах и силовых структурах, в администрациях города и края.

Учиться в этой школе очень престижно, свой высокий уровень учебное заведение подтверждает ежегодно, участвуя в городских, краевых и всесоюзных предметных олимпиадах, занимая первые места в городской научно-практической конференции «Ступени к успеху», других проектах и конкурсах.

Учатся дети в две смены, но группы продлённого дня здесь нет – о чём сожалеют многие родители.  Ученики обеспечены горячим питанием, есть отдельная столовая с «детскими» ценами на обед: первое, второе и компот обойдутся ребенку в 50 рублей. Начальные классы кормят бесплатно.

При школе действует большое количество студий дополнительного образования - гуманитарного, физико-математического, химико-биологического профиля, а также кружки по эстетическим направлениям, секции баскетбола и волейбола.

Записать детей в школу № 8 стремятся не только семьи, проживающие рядом с ней, но и те, кто наслышан об этом учебном заведении и его отличных учителях. Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сами арсеньевцы, часто бывает, что родители, окончившие восьмую школу, хотят отдать своих чад только в неё.


 

 

 

 
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