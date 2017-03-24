"Первоклассное портфолио": Арсеньев, школа №8

В рамках проекта «Первоклассное портфолио» РИА «Восток-Медиа» продолжает знакомить читателей с самыми известными и авторитетными школами Приморья. Цель цикла этих материалов — дать объёмную картину условий обучения в разных школах, чтобы родители и сами школьники могли сравнить их и выбрать наиболее подходящее образовательное учреждение, соответствующее способностям и наклонностям ребят.

Школа № 8 города Арсеньева создавалась в 1953 году как маленькая начальная школа, а через 7 лет, в 1960 году была реорганизована в среднюю общеобразователь ную. Одновременно школа получила новое здание со специально оборудованными кабинетами физики и химии, спортивным и актовым залом, классами начальной военной подготовки, стадионом и мастерскими. Среди учеников до сих пор ходят легенды, что раньше в школьном здании будто бы располагался военный госпиталь. Как бы то ни было, «военный» профиль у школы есть и сегодня – здесь проходят специализированн ое обучение 200 кадетов, которые с 5 по 11 класс в особом «кадетском» классе изучают военную историю Отечества. Также в программе их обучения - уроки начальной военной и спасательной подготовки, основы медицинских знаний. Ребята участвуют в военно-спортивных играх «Зарница» и «Орлёнок», соревнованиях «Арсеньевские витязи», учебных сборах МЧС.