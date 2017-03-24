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Приморские школьники отправились на весенние каникулы

Приморские школьники отправились на весенние каникулы
РИА "Восток-Медиа" предлагает краткий обзор каникулярных мероприятий
22 минуты назад
Первоклассное портфолио | Приморский край
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Фото: Zoozel.ru

Сегодня почти во всех школах Приморья закачивается самая длинная в году третья учебная четверть. Впереди у школьников – долгожданные весенние каникулы. Однако для ребят, обучающихся в школах искусств и спортивных секциях, мартовские каникулы означают не полный отдых, а перемену занятий, так как традиционно именно в это время во Владивостоке проводятся региональные музыкальные и театральные конкурсы, отчётные концерты, спортивные состязания и предметные олимпиады. О некоторых из них РИА «Восток-Медиа» уже рассказывало ранее.

Родителям и школьникам, которые пока не знают, чем заняться на каникулах, РИА «Восток-Медиа» предлагает краткий перечень мероприятий в культурных учреждениях приморской столицы на ближайшие дни.

Книголюбов сеть муниципальных библиотек пригласит на лекции, занятия иностранным языком, мастер-классы и даже квесты. Краевая детская библиотека на проспекте 100-летия Владивостока, 48 завтра устроит «Библиосумерки». В последнюю неделю марта в библиотеках пройдёт Неделя детской и юношеской книги - хороший повод привести ребёнка в библиотеку и заинтересовать чтением.

Интересно можно провести ближайшие выходные в театре ТОФ, там пройдёт Ночь театра.

ЦСИ «Заря» на каникулах проводит экскурсии по выставке «Кинетическое искусство» и мастер-классы для дошкольников и младших школьников.

В последние дни марта крупнейшие вузы Приморья проводят Дни открытых дверей. 25 марта распахнёт свои двери для школьников ДВФУ, а в школе ВГУЭС «Одарёнок»  организуют профильные смены.

Не остаются в стороне и научные институты, двери музеев ДВО РАН всегда открыты для старшеклассников. Уже со следующей недели там начинается программа для подростков «Мыслю. Свободно», разработанная педагогической лабораторией «Мир». Тех, кто хочет провести время на природе, ждут в океанариуме, в Сафари-парке, на Штыковских прудах.

 
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