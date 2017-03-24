Спикер приморского парламента вошёл в топ-20 медиарейтинга

По итогам февраля он поднялся сразу на 16 пунктов

Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик вошёл в топ-20 медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ. Компания «Медиалогия» проанализировала данные за прошедший месяц и опубликовала на своём сайте новую таблицу.

Лидерами, как и в январе, остались Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Алексей Шапошников (Москва), Фарид Мухаметшин (Татарстан). В то же время спикер краевого парламента Приморья Александр Ролик существенно поднялся – сразу на 16 пунктов – и занял 11 место.

Кроме Ролика, в двадцатку лучших не попал больше никто из дальневосточников. На 22 месте – Александр Жирков (Якутия), на 29 – Сергей Абрамов (Магаданская область), на 30 – Сергей Луговской (Хабаровский край), на 43 – Валерий Раенко (Камчатка), на 71 – Константин Дьяконов (Амурская область), 72 – Владимир Ефремов (Сахалин), 82 – Любовь Павлова (ЕАО), 85 – Александр Маслов (Чукотка).

В феврале РИА «Восток-Медиа» публиковало материалы о социальном проекте «Дети Приморья», в котором участвуют депутаты региона под руководством Александра Ролика; поддержке зимних видов спорта, решении возникшей проблемы с ОДН и мнение спикера о санкциях в отношении депутатов-нарушителей дисциплины.