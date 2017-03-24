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Кинокомиссия Приморья обзавелась сайтом

Кинокомиссия Приморья обзавелась сайтом
А также в ней сменился руководитель
12 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primoryefilm.ru

Приморская кинокомиссия, созданная  около года назад, продолжает развиваться. Теперь вместо уехавшего в Москву Игоря Соловьёва её возглавляет новый руководитель Дмитрий Шевцов. Одновременно у кинокомиссии появился сайт, где содержится информация о её услугах. В частности, профессионалы легко могут ознакомиться с оборудованием, которое организация  предоставляет в аренду. Также кинокомиссия призвана помогать съёмочным группам получать разрешение на съемку на территории Приморья, выбирать локации, проводить кастинг актёров.

Как сообщает сайт, сегодня команда Приморской кинокомиссии состоит из трёх человек: кроме Дмитрия Шевцова в неё вошли менеджеры проектов  Александра Лазарева и Илья Фёдоров. Все они – молодые люди, имеющие опыт работы в киносъемочных группах или даже проведения локальных кинофестивалей.

«Мы предоставляем самую полную информацию о кинопроизводстве на местном уровне: места съемок, аренда съемочной техники, разрешения на съемку различных объектов, местный персонал и актёры. В настоящее время мы работаем над двумя проектами с кинематографистами из Санкт-Петербурга и Москвы», – рассказала менеджер Александра Лазарева.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что одна из программ поддержки, по которой работает кинокомиссия, – предоставление рибейтов или компенсации затрат на киносъемки. Решено, что 15% таких расходов киногруппам в Приморье будут компенсировать из регионального бюджета. Приморский край стал первым регионом России, который ввел такую меру поддержки кинопроизводства.

 
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