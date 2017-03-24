В Находке полиция ищет организаторов несанкционированного митинга

В Находке полиция пытается предотвратить выход жителей на несанкционированный митинг, заявленный на ближайшую субботу. Объявления с призывом собраться на площади у городской администрации расклеены на дверях многих магазинов и кафе. Однако инициаторы проведения этой акции не афишируют своих имён. Представители общественной организации «Надежда», которых пытаются представить заявителями несанкционированного митинга против загрязнения города угольной пылью, утверждают, что не имеют к нему отношения и призвали горожан не принимать участие в неразрешенной акции протеста.

В свою очередь сотрудники правоохранительных органов Находки занимаются поиском авторов призывов. Несмотря на отсутствие явных организаторов возможного несанкционированного субботнего митинга в Находке, есть вероятность, что те, кто особенно возмущён угольной пылью, всё-таки соберутся.

Тем временем на 26 марта намечена согласованная властями акция протеста на площади Красных партизан. Организаторы пригласили собраться всех, кто выступает против предстоящего строительства в Партизанском районе рядом с Находкой Восточного нефтехимического комплекса.

«Мы готовимся провести комплексное мероприятие: собрание и затем митинг против экоцида Находки. Один из главных вопросов нашего собрания — это требование о проведении общественных слушаний на территории Находкинского городского округа по строительству Восточного нефтехимического комплекса, и, конечно, будет поднят вопрос о привлечении к ответственности виновных в распространении угольной пыли в Находке»,— сообщила журналисту РИА «Восток-Медиа» одна из организаторов митинга и собрания, член Дальневосточной межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый крест» Лира Ивлева.

РИА «Восток-Медиа» не раз рассказывало о том, что в Находке обострилась социальная напряжённость из-за ухудшения экологической обстановки. Власти Приморья занялись этой проблемой: компаниям, занимающимся перевалкой угля, вменяется обязанность позаботиться о соблюдении экологических норм и оснастить погрузочные площадки защитными средствами - противопылевыми экранами, водяными пушками и другими. Терминалы порта Находка стали предметом частых проверок. Однако пока принимаемых мер для полного устранения угольной пыли недостаточно.