Школьники Владивостока рисуют себе эко-сумки

Юных владивостокцев учат беречь природу. На уроках, организованных администрацией приморской столицы, учеников младших классов призывают отказаться от полиэтиленовых пакетов и перейти к использованию экологически безопасных сумок из хлопчатобумажной ткани. 23 марта такое занятие состоялось для учеников школы № 43, сообщает пресс-служба мэрии.

Эко-урок проходит в форме интерактивного занятия, состоящего из двух частей – теоретической и практической. В рамках теоретической части ребята узнают о вреде, который наносят окружающей среде полиэтиленовые пакеты, и возможности их замены на эко-сумки.

«Полиэтиленовые пакеты не разлагаются более 100 лет, а при сжигании они выделяют массу вредных веществ, опасных для окружающей среды и здоровья человека, – рассказал координатор экологических проектов Андрей Иус. – Кроме того, человек, отказываясь от полиэтиленовых пакетов, экономит 50 литров нефти в год, тем самым снижается количество новых нефтяных разработок и, следовательно, уменьшается риск загрязнения окружающей среды».

Затем школьникам предлагают с помощью акриловых красок расписать сумки, которые становятся их собственностью. Так дети узнают, что текстильные сумки – это альтернатива полиэтиленовым пакетам, которые скапливаются на мусорных полигонах и загрязняют окружающую среду.









«Конечно, полиэтиленовые пакеты лёгкие и удобные, но они часто забивают сточные трубы, попадают в реки и океаны, загрязняют почву и в конечном итоге отравляют нам жизнь. В некоторых странах даже запрещено использовать полиэтиленовые пакеты, например в Китае, Австралии и Бангладеш», - поделилась своими знаниями ученица второго класса школы № 43 Алина Руденко.

Эко-уроки в муниципальных школах Владивостока проходят в рамках реализации подпрограммы «Экологическое просвещение, образование и информирование населения». Подпрограмма предусматривает проведение ежегодного комплекса мероприятий для детей дошкольного возраста, школьников и студентов и является, в свою очередь, частью муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» на 2014 – 2019 годы.

На этот год – в России он объявлен Годом экологии – во Владивостоке запланировано около 100 эко-уроков, 20 тематических экскурсий на предприятия, экологические игры, интеллектуальные турниры, конкурсы творческих работ, акции по сбору отдельных видов отходов. В парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо состоится экологический праздник, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды. Кроме того, в 2017 году пройдёт молодёжная конференция, участники которой представят проекты на тему сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Завершится Год экологии во Владивостоке традиционным праздником «Экошоу-2017».











