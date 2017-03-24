Школьники Владивостока рисуют себе эко-сумки

Сегодня пятница, 24 марта 2017 года, 14:09
Жители дома в центре Хабаровска лишатся шашлычной зоны из-за детсада
Жители дома в центре Хабаровска лишатся шашлычной зоны из-за детсада
Новый адвокат Нонны Лепёхиной ранее привлекался по уголовной статье
Новый адвокат Нонны Лепёхиной ранее привлекался по уголовной статье
В приморском Смоляниново РЖД следуют курсом президента и правительства
В приморском Смоляниново РЖД следуют курсом президента и правительства
Автомобилистов Владивостока снова ждут неудобства
Автомобилистов Владивостока снова ждут неудобства
Дорожники в Хабаровске расширят ещё один участок Краснореченской
Дорожники в Хабаровске расширят ещё один участок Краснореченской
Регионы:


Популярное
вчера, 14:34
В Приморье погодная аномалия продлится до июля 2017-го
вчера, 16:19
В Приморье озвучили примерную цену на "ЭРА-ГЛОНАСС"
сегодня, 11:55
Приморцы голосуют неплатежами против новых квитанций за ОДН
сегодня, 07:42
Сегодня без света оставят 15 улиц Владивостока
вчера, 14:10
Игоря Пушкарёва поместили на двухтысячную купюру
вчера, 16:01
"Мисс Приморье – 2017": победительница получит крупный денежный приз
вчера, 23:35
Хабаровский "СКА-Нефтяник" лишил "Енисей" шанса на чемпионство
вчера, 15:15
Баба Валя с чокером и смузи собралась в Москву к Андрею Малахову
сегодня, 10:47
Во Владивостоке военные не поделили дорогу с "субаристом"
вчера, 20:55
Держатели подпольных казино в Приморье зарабатывали по 120 миллионов

Обсуждаемое
вчера, 16:19
16

В Приморье озвучили примерную цену на "ЭРА-ГЛОНАСС"
вчера, 16:01
11

"Мисс Приморье – 2017": победительница получит крупный денежный приз
вчера, 20:10
9

Приморская группа mescheryakova презентовала дебютный клип
вчера, 14:10
6

Игоря Пушкарёва поместили на двухтысячную купюру
сегодня, 11:55
5

Приморцы голосуют неплатежами против новых квитанций за ОДН
час назад
5

Новый адвокат Нонны Лепёхиной ранее привлекался по уголовной статье
сегодня, 10:47
4

Во Владивостоке военные не поделили дорогу с "субаристом"
сегодня, 11:23
4

Первый заместитель Пушкарёва дал предвыборное интервью
вчера, 17:55
3

В Приморье молодой водитель сбил пешехода
вчера, 18:10
3

Новые вазоны для фонарей разочаровали мэра Хабаровска
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников вчера, 17:26
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований 21.03.2017
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых 21.03.2017
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 205



Система Orphus

Школьники Владивостока рисуют себе эко-сумки

Школьники Владивостока рисуют себе эко-сумки
Второклассников просветили, какое зло представляют собой полиэтиленовые пакеты
полчаса назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: vlc.ru

Юных владивостокцев учат беречь природу. На уроках, организованных администрацией приморской столицы, учеников младших классов призывают отказаться от полиэтиленовых пакетов и перейти к использованию экологически безопасных сумок из хлопчатобумажной ткани. 23 марта такое занятие состоялось для учеников школы № 43, сообщает пресс-служба мэрии.

Эко-урок проходит в форме интерактивного занятия, состоящего из двух частей – теоретической и практической. В рамках теоретической части ребята узнают о вреде, который наносят окружающей среде полиэтиленовые пакеты, и возможности их замены на эко-сумки.

«Полиэтиленовые пакеты не разлагаются более 100 лет, а при сжигании они выделяют массу вредных веществ, опасных для окружающей среды и здоровья человека, – рассказал координатор экологических проектов Андрей Иус. – Кроме того, человек, отказываясь от полиэтиленовых пакетов, экономит 50 литров нефти в год, тем самым снижается количество новых нефтяных разработок и, следовательно, уменьшается риск загрязнения окружающей среды».

Затем школьникам предлагают с помощью акриловых красок расписать сумки, которые становятся их собственностью. Так дети узнают, что текстильные сумки – это альтернатива полиэтиленовым пакетам, которые скапливаются на мусорных полигонах и загрязняют окружающую среду.


 

 

«Конечно, полиэтиленовые пакеты лёгкие и удобные, но они часто забивают сточные трубы, попадают в реки и океаны, загрязняют почву и в конечном итоге отравляют нам жизнь. В некоторых странах даже запрещено использовать полиэтиленовые пакеты, например в Китае, Австралии и Бангладеш», - поделилась своими знаниями ученица второго класса школы № 43 Алина Руденко.

Эко-уроки в муниципальных школах Владивостока проходят в рамках реализации подпрограммы «Экологическое просвещение, образование и информирование населения». Подпрограмма предусматривает проведение ежегодного комплекса мероприятий для детей дошкольного возраста, школьников и студентов и является, в свою очередь, частью муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» на 2014 – 2019 годы.

На этот год – в России он объявлен Годом экологии – во Владивостоке запланировано около 100 эко-уроков, 20 тематических экскурсий на предприятия, экологические игры, интеллектуальные турниры, конкурсы творческих работ, акции по сбору отдельных видов отходов. В парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо состоится экологический праздник, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды. Кроме того, в 2017 году пройдёт молодёжная конференция, участники которой представят проекты на тему сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Завершится Год экологии во Владивостоке традиционным праздником «Экошоу-2017». 


 

 

 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru