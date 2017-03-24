Приморская картинная галерея выставила шедевр XVI века

В главном здании Приморской государственной картинной галереи на улице Алеутской,12 открылась выставка одного шедевра. Это крупномасштабное полотно «Изгнание из рая» - работа прославленного живописца XVI века Якопо Пальмы Младшего. Картина поступила в фонды Приморской галереи в 1966 году из Музея изящных искусств, который теперь называется Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина. Несколько лет назад шедевр попал на реставрацию: её провели мастера Приморской картинной галереи. Реставратор первой категории Светлана Плешивцева и её ученица Анна Калмыкова многие месяцы поэтапно шаг за шагом возвращали картину к жизни, проклеив полотно пергаментом на осетровом клее и заново разделив основной и дублирующий холсты.

Экспонатами выставки кроме самого шедевра размером около четырёх квадратных метров, стали инструменты реставраторов – утюг, микроскоп и другие приборы. Открытие выставки приурочили к 50-летию реставрационной мастерской галереи.

Что касается личности итальянского художника, написавшего «Изгнание из рая» - то учёные продолжают выяснять, принадлежит ли полотно кисти ученика Тициана Якопо Пальме, или это копия, сделанная его талантливым современником. Якопо Пальма Младший оставил после себя огромное количество произведений, он был любимцем правительства и церковных сфер Венеции, получал заказы со всей Европы. Искусствоведы называют стиль картины «Изгнание из рая» маньеризмом, отмечая выразительность композиции из трёх фигур: Адама, Евы и прогоняющего их херувима с мечом.

Выставка продлится до 16 апреля 2017 года.