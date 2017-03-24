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Новый адвокат Нонны Лепёхиной ранее привлекался по уголовной статье

Новый адвокат Нонны Лепёхиной ранее привлекался по уголовной статье
Приговор виновнице резонансной аварии во Владивостоке всё-таки обжаловали
6 минут назад
Закон | Приморский край
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Фото: iltumen.ru

В скором времени во Владивостоке состоится ещё одно заседание по делу Нонны Лепёхиной. Потерпевшая сторона всё-таки решила обжаловать приговор, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приговор Нонне Лепёхиной, виновнице резонансной смертельной аварии во Владивостоке, обжаловали потерпевшие. Они сочли вердикт судьи слишком мягким. В июле прошлого года 20-летняя обвиняемая сбила молодую пару – Дмитрия Чадова и Ксению Казачёнок на пешеходном переходе в центре Владивостока. 3 марта 2017 года Фрунзенский суд приговорил девушку к четырём годам колонии-поселения. Отбывать наказание она должна в колонии-поселении. Прежде всего потому, что в её преступлении не было умысла – Чадова и Казачёнок она сбила по неосторожности.

С приговором не согласились родственники погибшей Ксении. Брат девушки попросил суд  дать Лепёхиной максимальный срок – 7 лет лишения свободы. Ещё одно их требование – обвиняемая должна отбывать наказание в колонии общего режима. Позицию потерпевших ещё в ходе судебных прений пояснял их судебный представитель. «Это преступление имеет большую общественную опасность. Все люди пользуются пешеходными переходами, и на месте Ксении и Дмитрия мог оказаться кто угодно. Она не оказывала никакой помощи пострадавшим, не писала явку с повинной, лично не оказывала помощи семьям погибших», - сообщил на суде адвокат.

После вынесения приговора потерпевшие сказали - не знают, будут ли обжаловать вердикт. Теперь они, наконец, приняли решение. Доводы семьи Казачёнок рассмотрит апелляционная инстанция.

Не осталась в стороне и обвиняемая. Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Фрунзенского краевого суда, новый адвокат Лепёхиной, Павел Пронькин, подал своё возражение на апелляцию. Интересно, что семь лет назад защитник Нонны сам был фигурантом уголовного дела. В 2010 году он, находясь в нетрезвом состоянии, обматерил полицейского. 

 
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