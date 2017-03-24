Автомобилистов Владивостока снова ждут неудобства

Сегодня пятница, 24 марта 2017 года, 12:55
В приморском Смоляниново РЖД следуют курсом президента и правительства
В приморском Смоляниново РЖД следуют курсом президента и правительства
Дорожники в Хабаровске расширят ещё один участок Краснореченской
Дорожники в Хабаровске расширят ещё один участок Краснореченской
Некоторые приморцы не доверяют свои документы порталу госуслуг
Некоторые приморцы не доверяют свои документы порталу госуслуг
В Хабаровске сдвинули сроки открытия школы
В Хабаровске сдвинули сроки открытия школы
Первый заместитель Пушкарёва дал предвыборное интервью
Первый заместитель Пушкарёва дал предвыборное интервью
Регионы:


Популярное
вчера, 14:34
В Приморье погодная аномалия продлится до июля 2017-го
вчера, 16:19
В Приморье озвучили примерную цену на "ЭРА-ГЛОНАСС"
сегодня, 07:42
Сегодня без света оставят 15 улиц Владивостока
час назад
Приморцы голосуют неплатежами против новых квитанций за ОДН
вчера, 14:10
Игоря Пушкарёва поместили на двухтысячную купюру
вчера, 16:01
"Мисс Приморье – 2017": победительница получит крупный денежный приз
вчера, 23:35
Хабаровский "СКА-Нефтяник" лишил "Енисей" шанса на чемпионство
вчера, 15:15
Баба Валя с чокером и смузи собралась в Москву к Андрею Малахову
сегодня, 10:47
Во Владивостоке военные не поделили дорогу с "субаристом"
вчера, 12:56
Резидентов курорта "Приморье" могут оштрафовать за срыв сроков строек

Обсуждаемое
вчера, 16:19
16

В Приморье озвучили примерную цену на "ЭРА-ГЛОНАСС"
вчера, 16:01
11

"Мисс Приморье – 2017": победительница получит крупный денежный приз
вчера, 20:10
9

Приморская группа mescheryakova презентовала дебютный клип
час назад
5

Приморцы голосуют неплатежами против новых квитанций за ОДН
вчера, 14:10
5

Игоря Пушкарёва поместили на двухтысячную купюру
сегодня, 10:47
4

Во Владивостоке военные не поделили дорогу с "субаристом"
вчера, 17:55
3

В Приморье молодой водитель сбил пешехода
вчера, 18:10
3

Новые вазоны для фонарей разочаровали мэра Хабаровска
вчера, 18:55
3

Приморец добивается правды о гибели своей жены
вчера, 15:03
3

Каждый год в Приморье исчезает 20 учреждений культуры
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников вчера, 17:26
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований 21.03.2017
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых 21.03.2017
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 197



Система Orphus

Автомобилистов Владивостока снова ждут неудобства

Автомобилистов Владивостока снова ждут неудобства
В воскресенье власти и ГИБДД ограничат движение в центре
28 минут назад
Транспорт | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: murmanskvteme.ru

Сегодня появилось предупреждение мэрии Владивостоке о временном ограничении  для автомобилистов 26 марта. Это связано с проведением «Пробега спортивных клубов и федераций Приморского края».

В воскресенье, 26 марта, во Владивостоке состоится спортивно-массовое мероприятие «Пробег спортивных клубов и федераций Приморского края». Из-за этого будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств с 10:00 до 12:30 на нескольких участках центра города: 

- по улице Светланской: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Капитана Шефнера;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;

- по улице Лазо: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Суханова;

- по улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланской до дома № 3а по улице Петра Великого;

- по улице Корабельной Набережной: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66-б по улице Светланской;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Корабельной Набережной;

- по улице Баневура: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Пушкинская;

- на участке автомобильной дороги от дома № 83а по улице Светланской до дома № 16 по улице Пушкинской;

- по улице Дальзаводской: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Металлистов;

- по улице Металлистов: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Дальзаводской.

Объезд будет организован по улицам Пушкинской, Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева и Суханова. Власти и Госавтоинспекция просят автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru