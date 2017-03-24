Некоторые приморцы не доверяют свои документы порталу госуслуг

В филиалах Многофункционального центра «Мои документы» в Приморском крае принимают сотни граждан в режиме реального времени без предварительной записи. Работа центра осуществляется по принципу «одного окна», что максимально ограничивает участие заявителя в процессах сбора различных необходимых справок и документов.

За весь период работы МФЦ число посетителей постоянно увеличивается, а вместе с тем и количество предоставляемых услуг. На сегодняшний день сотни сотрудников принимают около 12 тысяч граждан в неделю. Большинство заявителей также регистрируются на портале gosuslugi.ru, где можно не выходя из дома узнать всю необходимую информацию о получении той или иной государственной услуги. Корреспондент РИА «Восток-Медиа» выяснил, какой из сервисов на сегодняшний день удобнее всего для приморцев.

На сайте РИА «Восток-Медиа» также можно ознакомиться с другой полезной информацией проекта «Услуги народа».