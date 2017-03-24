Первый заместитель Пушкарёва дал предвыборное интервью

Первый заместитель главы Владивостока Алексей Литвинов дал расширенное интервью информационному порталу Vl.ru, в котором обозначил основные политические направления и планы работы команды главы города.

В частности, Литвинов рассказал о слухах по поводу потенциальных кандидатур на должность мэра Владивостока, отметив, что высказывать предположения «не имеет смысла, потому что до прекращения полномочий нынешнего избранного главы Игоря Пушкарёва любой исполняющий обязанности будет только исполняющим обязанности». При этом сам Литвинов не стал загадывать о потенциальной возможности выдвижения своей кандидатуры на должность главы Владивостока, отметив лишь сложную специфику данного поста.

Не обошёл стороной Литвинов и тему взаимоотношений администрации Владивостока с администрацией Приморского края.

«У нас рабочие отношения. Есть вопросы, по которым мы вместе стараемся добиться решений, есть проекты, которые мы совместно с коллегами из администрации края реализуем. Вместе с тем есть вопросы, по которым мы дискутируем и единой точки зрения пока не достигли. Поэтому всё как всегда», – отметил Литвинов.

Однако наибольший интерес у регионального сообщества вызвало обсуждение темы подготовки к выборам депутатов думы Владивостока. По мнению Литвинова, формирование предыдущего созыва представительного органа проходило при участии главы Владивостока Игоря Пушкарёва, в результате чего партия «Единая Россия» получила квалифицированное большинство.

«Если заложенный Игорем Пушкарёвым в 2012 году тренд на выборах в городскую думу останется сейчас, то кардинального изменения состава думы по партийной принадлежности не произойдёт», – считает первый вице-мэр.

Литвинов также отметил, что нет смысла устраивать «жёсткую борьбу» за думу, так как у представительного органа будет лишь два новых полномочия: по формированию конкурсной комиссии по выборам главы Владивостока и по избранию градоначальника из числа кандидатур, представленных конкурсной комиссией. В этой связи Литвинов не видит смысла в борьбе за орган, который будет выполнять чисто технические функции в плане согласования потенциального претендента на должность главы города.

«Если у кого-то из желающих «жёстко бороться» есть цели (или сверхзадачи) определяющим образом влиять именно на эти два вопроса, то диагноз этим людям однозначен — их политические амбиции затмевают для них адекватное восприятие реальности. Можно избрать хоть весь состав «своих» депутатов, но эти депутаты изберут главой человека, устраивающего представителя федеральной власти. И того, кто это не понимает, мне искренне жаль.

Именно поэтому, на мой взгляд, если «жёсткая борьба» и будет, то она будет отчасти как русский бунт. В том смысле, что бессмысленной по достижению поставленных сверхзадач и беспощадной по отношению к инициаторам, когда они столкнутся с непреодолимым мнением представителя федеральной власти», – сказал Алексей Литвинов.

Стоит отметить, что подобное заявление Алексея Литвинова было интерпретировано экспертным сообществом как демонстрация «командой Пушкарёва» отсутствия претензий на получение большинства в думе города и последующего назначения собственной креатуры на должность главы Владивостока.

Политолог Павел Наливайко считает, что говорить о планах на осень всё-таки ещё рано, однако если данное заявление будет носить долгосрочный характер, то региональным властям придётся постараться провести выборы по собственному сценарию.

«В 2012 году Игорю Пушкарёву удалось сформировать собственную думу, несмотря на серьёзную волну протестной активности и традиционно протестный город Владивосток. Теперь же, в случае самоустранения «команды Пушкарёва», ответственность за выборы перейдёт на главу региона, который и будет организовывать сложные выборы», – отмечает эксперт.

По мнению Наливайко, сложность состоит ещё и в том, что помимо сильной системной оппозиции в краевой столице свои амбиции проявлял экс-глава Владивостока Владимир Николаев, который может начать свою игру.

Юрист, экс-заместитель губернатора Приморского края по вопросам внутренней политики Александр Шемелёв отмечает, что после ареста Игоря Пушкарёва главной целью было сохранение работоспособности городской администрации:

«Для главы города этот вопрос был принципиальным, так как он всегда демонстрировал намерения доказать свою невиновность и вернутся исполнять свои обязанности. Приоритеты за год не изменились».

В то же время, по мнению Шемелёва, Алексей Литвинов обозначил позицию команды главы, учитывая нынешние тренды в развитии региона и города. «Он прямо сказал, что вопросом назначение главы будет заниматься Москва – остальное это лишь «игры разума». Развитие темы политической борьбы во Владивостоке выгодно узкой прослойке окружения губернатора, которой необходимо максимально монетизировать выборный процесс. Однако лишение «общего врага» может не только сказаться на суммах гонораров, но и на качестве исполнения, что в итоге может привести к неудовлетворительному результату на выборах», – полагает Шемелёв.

Свою оценку заявлениям Литвинова дал политолог Пётр Ханас.

«В момент отсутствия в городе политического лидера дума действительно не имеет политического веса и значения. И в этом смысле проведение избирательной кампании в думу города Владивостока теряет свой смысл, поскольку это достаточно серьёзное финансовое вложение и без явного интереса и стопроцентного результата теряется смысл в организации этого процесса», – отметил Ханас.

Кроме того, по мнению эксперта, на процедуру назначения будущего главы Владивостока будет влиять позиция полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, который сейчас набирает обороты, а его влияние на процессы в Приморье и Владивостоке только усилятся.



