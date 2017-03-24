Спасатели достали в Амурском заливе ещё одного рыбака

По мнению специалистов, такие люди будут до конца заниматься любимым делом

Мартовская статистика приморских спасателей стремительно пополняется. Новый случай зарегистрирован в акватории Амурского залива Владивостока. На этот раз многочисленные предупреждения об активном таянии льда проигнорировал рыбак-пенсионер.





«Мы получили звонок от очевидца этого происшествия в районе железнодорожной станции Угольная. Днём 23 марта под лёд провалился рыбак 1951 года рождения – на помощь ему пришли 6 сотрудников Приморской краевой поисково-спасательной службы. В 15:56 его достали и в 16:18 передали бригаде скорой помощи. Рыбак провёл в проруби какое-то время, у него сильное переохлаждение – не мог говорить. Наверно, это такие люди, которые до конца, до упора будут заниматься любимым делом)», - рассказала РИА «Восток-Медиа» представитель государственного казённого учреждения Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС Юлия Козицкая.

Она добавила, что не смог объяснить свою беспечность и лыжник, провалившийся 21 марта: «Единственное, что он сказал – что когда поправит здоровье, то придёт за своими лыжами, которые остались на базе у наших спасателей».



