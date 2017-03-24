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В селе Улитовка укрепили подступы к мосту

В селе Улитовка укрепили подступы к мосту
Работа заняла три дня
24 минуты назад
Транспорт | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В Уссурийском городском округе специалисты «Примавтодора» за три дня восстановили размытые подъезды к мосту в селе Улитовка. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что состояние опор моста и подступов к нему вызывало опасения. В преддверии  паводкоопасного периода было решено укрепить здесь откосы и подъездные пути. Из-за дорожных работ временно прекратил курсировать школьный автобус – и каникулы у ребят из села Улитовка начались немного раньше.

Как отметили специалисты АО «Примавтодор», проезд для автотранспорта был восстановлен в первые сутки. Затем рабочие подсыпали и укрепили подходы к мосту. Асфальтирование моста и подходов будет выполнено в мае, об этом ранее заявлял директор краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Швора.

Также РИА «Восток-Медиа» сообщало о других восстановительных дорожных работах в ряде районов края. Окончательно привести в порядок дороги, повреждённые в результате тайфуна «Лайонрок» прошлым летом, планируется к сентябрю 2017 года. О ходе процесса регулярно докладывают губернатору.  

 
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