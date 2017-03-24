Губернатор Приморья заявил о скором "прорыве" инвестиций из КНР

Губернатор Владимир Миклушевский в интервью радио Sputnik China сообщил, что в ближайшее время следует ожидать серьёзного прорыва в потоке китайских инвестиций на территорию Приморья. По его словам, резидентами свободного порта Владивосток уже стали шесть компаний с китайскими инвестициями. Также большой объём средств китайские инвесторы выделяют на развитие интегрированного развлекательного курорта «Приморье». Ещё одно важное направление – строительство международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что к этому проекту власти Приморья намерены привлечь бизнесменов из КНР.

«Переговоры по данному вопросу ведутся достаточно давно, мы видим серьезный интерес со стороны наших китайских партнеров. Сейчас мы находимся на стадии выработки финансовой модели, потому что совершенно очевидно, что любые инвестиции должны быть возвратными. Самое важное – установление приемлемой процентной ставки и ликвидация или снижение валютных рисков», – уточнил губернатор.

Как сообщает краевая пресс-служба, Китай сегодня входит в тройку основных стран-инвесторов в Приморье, где насчитывается более 200 российско-китайских предприятий. В ТОР «Надеждинская» китайские компании «САТО» и «Аптамил Дальний Восток Рус» налаживают производство текстиля и бумаги. Корпорация «Прим Хуньчунь» планирует развивать рыбоводство и растениеводство. Также инвесторы из КНР совместно с ООО «Приморская золоторудная компания» планируют заниматься в крае добычей руд и драгоценных металлов и жилищным строительством.