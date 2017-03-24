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Mango Office: как повысить эффективность исходящих звонков

Mango Office: как повысить эффективность исходящих звонков
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Общество | Приморский край
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Фото: Mango Office

Если бизнес построен на активных продажах, «холодные» звонки являются одним из самых эффективных инструментов привлечения новых клиентов. Дополнительную прибыль компании получают и за счёт умелой работы с текущими клиентами, информируя их о действующих акциях.

Как сделать процесс исходящего обзвона максимально прозрачным, эффективным и доходным? – задаются вопросом эксперты.

У MANGO OFFICE есть ответ на этот вопрос. Прежде всего, следует разобраться, из-за чего может снижаться продуктивность сотрудников при исходящих звонках. В «ручном режиме» значительное время занимают рутинные процессы – выбор контакта из базы, набор номера, ожидание ответа. На подобные операции может уходить 30 – 40 % рабочего времени. Кроме того, люди устают и к обеду начинают делать большие паузы между звонками, часто пить кофе или, не поднимая трубки, ставить отметки, что клиент не отвечает. А в отчёте указывают, что вся база «прозвонена», а результата нет. Но даже если сотрудники работают усердно, хорошие результаты бывают не всегда и не у всех. За процессом необходимо следить, прослушивать разговоры, давать сотрудникам обратную связь и, при необходимости, корректировать скрипты продаж.

У MANGO OFFICE есть инструмент, который поможет поставить обзвон «на конвейер», контролировать его в реальном времени и собирать полезную статистику для последовательного улучшения процесса.

Сервис «Исходящий обзвон» MANGO OFFICE работает так: вы загружаете список контактов в программное приложение Центр обработки вызовов (ЦОВ), назначаете сотрудников, которые будут разговаривать с клиентами и устанавливаете расписание работы. Сервис самостоятельно дозванивается клиентам по списку и соединяет их с менеджерами. А менеджеры вносят в систему данные об итогах каждого звонка. Такой режим исключает пропуск контактов сотрудниками – можно не беспокоиться о том, что кого-то пропустят. Кроме того, настраиваются количество попыток дозвона на каждый контакт и паузы между звонками. Фактически сервис берёт на себя всю рутинную работу, а сотрудникам остаётся только самое важное – разговоры с клиентами. За счёт этого продуктивность заметно возрастает – по данным компании, за то же самое время сотрудники делают в среднем до 40 % звонков больше. Руководитель в реальном времени видит процент дозвона и результаты звонков. Даже если вы вне офиса и что-то пошло не так, система отправит SMS-уведомление о низкой эффективности обзвона. В таком случае его можно остановить и разобраться в причинах, используя записи разговоров. При регулярном применении автообзвона у вас накапливаются полезные данные: в какое время лучше звонить клиентам, у кого из сотрудников это получается лучше, чем у других. Приёмы, которые используют лучшие продавцы, можно внести в общий скрипт и провести обучение остальных. В итоге скорость процесса и его результативность заметно возрастают. И холодные звонки и работа с текущими клиентами становятся максимально эффективными и доходными процессами для компании.

Одна из функций ЦОВ, «робот Фил», может проводить обзвон и вовсе без участия сотрудников. Робот самостоятельно обзвонит клиентов, расскажет о вашем предложении, проведёт опрос или напомнит о задолженности. Фил набирает номер, читает записанное сообщение и предлагает выбрать один из пунктов голосового меню. Например: «Если вам интересно наше предложение, нажмите "1". Если нет – нажмите "2"». Клиентов, заинтересовавшихся предложением, робот соединяет с сотрудниками вашей компании. В итоге вы получаете статистику – сколько клиентов выбрало тот или иной пункт меню. Таким же образом можно проводить опросы о качестве обслуживания, востребованности новой услуги, которую вы хотите запустить и тому подобное.

В 30-секундном ролике вы с помощью робота сможете донести клиенту почти в 10 раз больше информации о своих акциях или предложениях, чем в SMS. А стоить это будет даже дешевле!

Контроль и автоматизация обзвона – ключ к повышению его эффективности.

Более подробную информацию о продуктах MANGO OFFICE вы можете получить на сайте mango-office.ru или по телефону 8 (800) 555-55-22.

 
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