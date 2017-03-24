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На выходных в Приморье потеплеет до +12 градусов

На выходных в Приморье потеплеет до +12 градусов
Комфортная погода задержится до конца недели
полчаса назад
Погода | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Текущая неделя в Приморье завершится хорошей комфортной погодой, преимущественно без осадков, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации портала «Примпогода», сегодня, 24 марта, давление над краем будет постепенно расти. В течение дня осадки по краю прекратятся. Сохранится от слабого до умеренного ветер. Днём весеннее солнце прогреет воздух до +3… +10 градусов.

Во Владивостоке в последний рабочий день недели существенных изменений погодных условий не ожидается. Осадков по-прежнему не будет, температурный фон на уровне предыдущих суток – 5-7 градусов выше нуля при умеренном северо-западном и западном ветре.

На выходных приморцев ждёт тёплая хорошая погода – сохранится ровный температурный фон и отсутствие осадков.  В субботу, 25 марта, днём воздух прогреется до +3… +12 градусов. В воскресенье, 26 марта, над Приморьем будет перемещаться облачность малоактивного фронтального раздела, которая вызовет небольшие осадки.

 Во Владивостоке в выходные дни погода будет с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Столбик термометра поднимется до +5… +8 градусов.

 
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