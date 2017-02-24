В Ханты-Мансийском АО произошло лобовое столкновение двух КамАЗов

На дороге, которая соединяет Тюмень и Ханты-Мансийск, врезались друг в друга два грузовых автомобиля КамАЗ. Об этом пишет megatyumen.ru.

Авария произошла по вине одного из водителей КамАЗа, который выехал на "встречку". Пока ничего неизвестно о том, в каком состоянии находятся водители грузовиков, а также их возможные пассажиры.