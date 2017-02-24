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Приморцы научили русскому языку юных спортсменов из Южной Кореи

Приморцы научили русскому языку юных спортсменов из Южной Кореи
Гости прибыли на международный хоккейный турнир
19 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: пресс-служба администрации Приморского края

В Приморском крае юные хоккеисты из Южной Кореи освоили азы русского языка. Азиатские гости прибыли на международный хоккейный турнир, посвящённый Дню защитника Отечества. Кроме соревнований, участники двух юношеских сборных посетили мастер-класс по русской речи и картинную галерею.

Занятия для юных хоккеистов, которые приехали в Приморье, чтобы сразиться со сверстниками из хоккейного клуба «Адмирал», провели специалисты по русскому языку как иностранному Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета — Лилиана Воронова и Ольга Батраева.


 

«В течение двух дней хоккеисты в игровой и интерактивной форме осваивали свои первые слова: «здравствуйте», «я из Кореи», «шайба». Особенность проведения мастер-класса заключалась в критическом восприятии изучаемой лексики: важно было не просто повторить услышанное слово, но и отличить его впоследствии от остальных фраз», — рассказали специалисты.

Кроме того, ребята посетили Приморскую картинную галерею, где смогли познакомиться с выставкой русского акварельного портрета XIX века из собрания «Московского музея-усадьбы Останкино» и полотнами русских маринистов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморья со ссылкой на материалы Дальневосточного филиала Фонда «Русский мир».

«Мы совместно с «Адмиралом» при поддержке Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы реализуем этот образовательный проект уже второй раз и планируем сделать его постоянным. Ведь важно, чтобы спортсмены-иностранцы — и дети, и взрослые, — приезжая к нам, не только участвовали в соревнованиях, но и могли ближе познакомиться с Россией, немного понять русский язык, приобщиться к русскому искусству», — отметил директор культурного учреждения Александр Зубрицкий.

 
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