В пригороде Уссурийска подросток стащил шуруповёрт и перфоратор

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 33-летнего жителя села Утёсное. Мужчина сообщил стражам правопорядка о краже строительных инструментов — перфоратора и шуруповёрта. Он оценил причинённый ущерб в 15 тысяч рублей

Полицейские узнали у заявителя, что после ремонта фасада своего дома он оставил электроинструменты во дворе. Утром мужчина обнаружил, что шуруповёрт и перфоратор похищены. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 16-летний местный житель.

В отделе полиции подросток дал признательные показания. Он рассказал, что шуруповёрт успел продать неизвестному прохожему. Перфоратор стражи правопорядка изъяли и вернули законному владельцу.

«Следователем возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю.