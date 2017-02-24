В пригороде Уссурийска подросток стащил шуруповёрт и перфоратор

Сегодня пятница, 24 февраля 2017 года, 13:48
В ожидании концерта "7Б" хабаровчане едва не устроили разгром в клубе
В ожидании концерта "7Б" хабаровчане едва не устроили разгром в клубе
Над Владивостоком прогремел праздничный салют
Над Владивостоком прогремел праздничный салют
Пожарные Хабаровска тушили огонь в десятиэтажном доме
Пожарные Хабаровска тушили огонь в десятиэтажном доме
Толпа владивостокцев выстроилась за бесплатной кашей
Толпа владивостокцев выстроилась за бесплатной кашей
Во Владивостоке ищут преступника, который напал на телеоператора
Во Владивостоке ищут преступника, который напал на телеоператора
Регионы:


Популярное
вчера, 17:27
Толпа владивостокцев выстроилась за бесплатной кашей
вчера, 13:53
Во Владивостоке ищут преступника, который напал на телеоператора
вчера, 21:05
Приморский силач Иван Савкин оказался ещё и шахматистом
вчера, 14:29
В центре Владивостока работают сразу три эвакуатора
вчера, 19:18
Пожарные Хабаровска тушили огонь в десятиэтажном доме
вчера, 22:03
Над Владивостоком прогремел праздничный салют
вчера, 15:55
У памятников Владивостока появились свежие венки и цветы
вчера, 15:12
Председатель гордумы поздравила защитников Отечества
полчаса назад
В ожидании концерта "7Б" хабаровчане едва не устроили разгром в клубе
сегодня, 10:20
Гол соперника в свои ворота не помог "СКА-Хабаровску" победить

Обсуждаемое
вчера, 21:05
16

Приморский силач Иван Савкин оказался ещё и шахматистом
вчера, 17:27
6

Толпа владивостокцев выстроилась за бесплатной кашей
вчера, 19:18
2

Пожарные Хабаровска тушили огонь в десятиэтажном доме
вчера, 13:53
1

Во Владивостоке ищут преступника, который напал на телеоператора
вчера, 22:03
1

Над Владивостоком прогремел праздничный салют
вчера, 14:29
В центре Владивостока работают сразу три эвакуатора
вчера, 15:12
Председатель гордумы поздравила защитников Отечества
вчера, 15:55
У памятников Владивостока появились свежие венки и цветы
сегодня, 10:20
Гол соперника в свои ворота не помог "СКА-Хабаровску" победить
сегодня, 11:10
В роддоме № 3 Владивостока празднуют конец зимы блинами и оладьями
Народный топ новостей

Гость
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья 20.02.2017
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока

Актуально
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке 17.02.2017
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке 17.02.2017
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы 15.02.2017
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 752



Система Orphus

В пригороде Уссурийска подросток стащил шуруповёрт и перфоратор

В пригороде Уссурийска подросток стащил шуруповёрт и перфоратор
Юного вора задержали полицейские
8 минут назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 33-летнего жителя села Утёсное. Мужчина сообщил стражам правопорядка о краже строительных инструментов — перфоратора и шуруповёрта. Он оценил причинённый ущерб в 15 тысяч рублей

Полицейские узнали у заявителя, что после ремонта фасада своего дома он оставил электроинструменты во дворе. Утром мужчина обнаружил, что шуруповёрт и перфоратор похищены. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 16-летний местный житель.

В отделе полиции подросток дал признательные показания. Он рассказал, что шуруповёрт успел продать неизвестному прохожему. Перфоратор стражи правопорядка изъяли и вернули законному владельцу.

«Следователем возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru