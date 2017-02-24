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В роддоме № 3 Владивостока празднуют конец зимы блинами и оладьями

В роддоме № 3 Владивостока празднуют конец зимы блинами и оладьями
Новое меню для пациенток составили к Масленице
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

В честь окончания зимы в родильном доме № 3 приморской столицы пекут блины и оладьи. Так сотрудники учреждения здравоохранения вместе с пациентками отмечают приближение весны и наступающую Масленицу.

Праздничное меню в эти дни — давняя традиция роддома. По мнению медиков, включение в рацион особенных блюд позволяет создать в учреждении атмосферу праздника. Благодаря этому пребывание пациенток вдали от родных и близких становится комфортнее.

«Мы уверены, что такое внимание с нашей стороны просто необходимо. Ведь помимо качественной медицинской помощи, оказываемой женщинам, важна забота, которая в том числе проявляется в мелочах», — озвучила главный врач Владивостокского клинического родильного дома № 3 Светлана Сагайдачная.

Провожать зиму в этом роддоме будут блинами с джемом и оладьями. Их будут подавать на полдник несколько раз в неделю — вместо привычной сладкой выпечки. По информации пресс-службы «белого дома», Масленица — не единственный праздник, который влияет на меню учреждения. Особенные угощения включают в карту питания пациенток в честь Нового года и 8 Марта, Дня Победы и Дня семьи, любви и верности, Пасхи и Яблочного спаса. А в День защитника Отечества повара родильного дома № 3 делают акцент на мясных блюдах.

 
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