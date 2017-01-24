"Адмирал" уверенно расправился над "Медвешчаком" во Владивостоке

Приморский «Адмирал» уверенно обыграл «Медвешчак» из Загреба на родном льду. Подопечные Александра Андриевского обошли гостей со счётом 4:1 благодаря дублям Роберта Саболича и Павла Макаренко, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Только что в «Фетисов-Арене» завершилась предпоследняя домашняя игра «моряков» в текущем сезоне в рамках регулярного чемпионата. Приморцы принимали гостей из Хорватии. При бурной поддержке болельщикам «сине-белым» удалось в четвертый раз в истории КХЛ обыграть «Медвешчак».

Счёт матча открыли хозяева площадки. На 9-ой минуте встречи оборону «Медвешчака» пробил Роберт Саболич. На старте второго периода гостям удалось сравнять счёт. Автором первой и единственной шайбы соперников стал Лессио Лукас. Однако буквально спустя минуту снова отличился Роберт Саболич, оформивший дубль – 2:1. До конца второго периода «Адмиралу» удалось заметно вырваться вперёд. На этот раз две шайбы подряд забросил Павел Макаренко. Таким образом, на второй перерыв команды ушли со счётом 4:1. В третьем временном отрезке изменений в счёте так и не произошло.

Победа над «Медвешчаком» добавила в копилку приморской команды ещё 3 очка. Теперь с активом в 75 баллов приморцы поднялись с 7 на 8 строчку турнирной таблицы востока.

После сегодняшней игры «Адмиралу» останется провести на льду «Фетисов-Арены» всего один матч. Встреча со «Слованом» из Братиславы пройдёт в субботу, 28 января. После этого «моряки» отправятся в затяжное турне, которым и завершат регулярный чемпионат. С 31 января по 18 февраля приморцы сразятся с новокузнецким «Металлургом», «Сибирью», омским «Авангардом», ярославским «Локомотивом», московским «Динамо» и подольским «Витязем». По результатам этих игр станет известно, продолжит ли «Адмирал» битву и попадёт ли в зону плей-офф.

В предыдущей игре, прошедшей 19 января в Хабаровске, «Адмирал» всухую обыграл местный «Амур». Как сообщало РИА «Восток-Медиа», дубль оформил также нападающий Роберт Саболич.