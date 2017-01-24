Находкинские общественники помогли семье украинских беженцев

На днях в Находке семья украинских беженцев, которой грозила депортация, нашла поддержку у общественной организации. К общественникам обратилась Юлия Самойленко, которая прибыла в Приморье из Горловки. Как рассказала Юлия журналисту РИА «Восток-Медиа», с 20 января ей и её семье уже нельзя было оставаться в Приморье, так как они вовремя не оформили необходимые документы. О своей ситуации она до этого рассказывала в эфире краевого телевидения. По словам Юлии, работником в семье с пятью детьми был один лишь её муж, а его заработка не хватало на оплату пошлины для получения разрешающих документов для временного проживания. Речь шла о сумме в 18 тысяч рублей.

«После выхода в эфир сюжета местные власти обещали нам помочь, но никакой помощи нам не было оказано, и я обратилась в социальные сети общественной организации Находки», — сообщила по телефону Юлия Самойленко.

Семья проживает в Партизанске, но помощь пришла из Находки. Сегодня активисты общественной организации «Надежда» связались по телефону с контролирующими органами и смогли решить эту проблему.

«Мы нашли денег на оплату документов, приехали в Партизанск, оплатили разрешение на временное проживание, всей семье помогли чем смогли. Несмотря на то, что эта проблема для семьи беженцев решилась и депортация им уже не грозит, детям очень нужна одежда. Сегодня мы объявили сбор в Находке самых необходимых вещей. Дети там от 6 лет до 4 месяцев, и всем им нужны вещи», — сообщил журналисту РИА «Восток-Медиа» один из руководителей общественной организации Артём Сухоруков.

На этой неделе активисты и волонтёры интернет-сообщества отвезут все собранные вещи нуждающейся семье в Партизанск.