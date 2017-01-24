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В Приморье задержали рекордную партию браконьерской добычи

В Приморье задержали рекордную партию браконьерской добычи
Её стоимость оценили в 86,5 миллиона рублей
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: пресс-группа пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

В Приморье задержали рекордную партию дериватов, сообщает РИА «Восток-Медиа». Контрабандисты пытались вывезти в Китай тысячи трепангов и рогов сайгака, а также зубы, когти, бивни и желчные пузыри. 

Приморские пограничники возбудили дело против контрабандистов, которых поймали с гигантской партией дериватов. Груз, который специалисты оценили в 86,5 миллиона рублей, обнаружили в конце декабря в пропускном пункте «Полтавка». Злоумышленники сделали тайник в контейнере одного из грузовиков: вытащили утеплитель, расположенный между внутренней и внешней оболочкой потолка, и затолкали туда ценный груз.

Как сообщает пресс-группа пограничного управления ФСБ по Приморскому краю, добыча контрабандистов была впечатляющей – даже бывалые проверяющие не видели таких объёмов. Одного сушёного трепанга набралось 700 килограммов – а это более 335 000 особей.


 

Также они перевозили 1000 рогов сайгака, 240 моржовых бивней, более сотни звериных когтей, 5 тигриных и 208 медвежьих когтей, около сорока медвежьих желчных пузырей и более килограмма пантов. Объём груза, по словам пограничников, гигантский.  Это всё везли в Китай – части животных пользуются повышенным спросом в восточной медицине. На азиатских рынках за них дали бы огромные деньги. 

 

 

 

Теперь контрабандистам придётся заплатить за существенный ущерб природе и государству. По оценкам специалистов, уничтожение краснокнижных сайгаков нанесло государству ущерб в 45 миллионов рублей. Ещё на 28 миллионов потянул груз трепанга. Остальное добро оценили в 13,5 миллиона. В дальнейшем владельцев браконьерского груза ждёт суд. Против них возбудили уголовное дело по факту крупной контрабанды. 

 

 

 

Подобные преступления в Приморье происходят довольно часто – вероятно, этому способствуют богатая природа и соседство с Китаем. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что из края пытались вывезти партии оленьих хвостовмедвежьих лаптигриных шкур и костей. Однако самой большой популярностью у контрабандистов пользуется трепанг. В конце октября на приморской границе задержали нескольких жителей Поднебесной, которые незаконно пытались вывезти из России трепангов. Ещё один житель КНР оборудовал в приморской столице настоящий цех по приготовлению «морского огурца».

 
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