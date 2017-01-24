Приморская филармония в феврале предложит зрителям абонементы

С 1 по 5 февраля Приморская краевая филармония устраивает ярмарку-продажу абонементов. Завсегдатаям филармонических концертов предложат 10 наборов с разными программами. При этом стоимость билетов на отдельные концерты выходит в два раза ниже обычной.

Музыкальные программы в абонементах объединены по жанру, композитору, эпохе или тематической направленности. Так, абонемент «Романс сквозь времена» включает три концерта: «Роман о романсе» - на стихи русских поэтов-классиков, «Этот жестокий цыганский романс» - самые популярные образцы жанра и «Мгновения любви. Романс XX века».

Другой абонемент «Музыкальные экскурсии с Мадам Галецкой» включит концертные номера, так или иначе связанные с историей Владивостока. Зрители смогут на концертах узнать о жизни купца-основателя филармонического зала Ивана Ивановича Галецкого.

Абонемент «Времена года» включает четыре концерта: «Зимний», «Весенний», «Летний» и «Осенний», во время каждого из которых прозвучат произведения классиков, посвящённые выбранному сезону.

В этом году впервые участие в традиционной филармонической ярмарке абонементов приняли ещё два ведущих центра культуры Приморья – краевая картинная галерея и Театр молодёжи. Таким образом, зрителям предложат выгодные билеты не только на концерты, но ещё и на спектакли и выставки.