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Приморская филармония в феврале предложит зрителям абонементы

Приморская филармония в феврале предложит зрителям абонементы
Покупая билеты на концерты наперёд, завсегдатаи вполовину сократят свои расходы
полчаса назад
Культура | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

С 1 по 5 февраля Приморская краевая филармония устраивает ярмарку-продажу абонементов. Завсегдатаям филармонических концертов предложат 10 наборов с разными программами. При этом стоимость билетов на отдельные концерты выходит в два раза ниже обычной.

Музыкальные программы в абонементах объединены по жанру, композитору, эпохе или тематической направленности. Так, абонемент «Романс сквозь времена» включает три концерта: «Роман о романсе» - на стихи русских поэтов-классиков, «Этот жестокий цыганский романс» - самые популярные образцы жанра и «Мгновения любви. Романс XX века».

Другой абонемент «Музыкальные экскурсии с Мадам Галецкой» включит концертные номера, так или иначе связанные с историей Владивостока.  Зрители смогут на концертах узнать о жизни купца-основателя филармонического зала Ивана Ивановича Галецкого.

Абонемент «Времена года» включает четыре концерта: «Зимний», «Весенний», «Летний» и «Осенний», во время каждого из которых прозвучат произведения классиков, посвящённые выбранному сезону.

В этом году впервые участие в традиционной филармонической ярмарке абонементов приняли ещё два ведущих центра культуры Приморья – краевая картинная галерея и Театр молодёжи. Таким образом, зрителям предложат выгодные билеты не только на концерты, но ещё и на спектакли и выставки.

 
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