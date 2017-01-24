На зимних каникулах 400 приморских детей-сирот погостили в семьях

Сегодня вторник, 24 января 2017 года, 17:20
В Хабаровске задержали подозреваемого в убийстве четырёх родственниц
В Хабаровске задержали подозреваемого в убийстве четырёх родственниц
Пловцу Евгению Рылову предложили выступать за Хабаровский край
Пловцу Евгению Рылову предложили выступать за Хабаровский край
Михаил Черников: хабаровчане безразличны к проблеме педофилии
Михаил Черников: хабаровчане безразличны к проблеме педофилии
Подозреваемый в убийстве хабаровчанок ссорился с соседями — СУСК
Подозреваемый в убийстве хабаровчанок ссорился с соседями — СУСК
В 800 километрах от Владивостока разместили китайские ядерные ракеты
В 800 километрах от Владивостока разместили китайские ядерные ракеты
Регионы:


Популярное
сегодня, 08:40
После оттепели на Приморье обрушится снегопад
сегодня, 13:35
В Хабаровском крае ищут подозреваемого в убийстве четверых человек
вчера, 18:19
Приморские заключённые смастерили ледяной гелендваген
вчера, 19:03
Во Владивостоке в ДТП пострадали двое детей и трое взрослых
полчаса назад
В 800 километрах от Владивостока разместили китайские ядерные ракеты
вчера, 18:49
Учёные рассказали, где в Приморье чаще всего происходят землетрясения
вчера, 17:34
Губернатор Приморья "благословил" новый самолёт
сегодня, 12:10
В Хабаровске труп пожилой собачницы пролежал в квартире больше 10 дней
сегодня, 10:19
В Уссурийске автомобиль угодил под поезд из-за неисправного светофора
вчера, 17:40
В Комсомольске женщина вместе с четырёхлетним ребёнком выпала из окна

Обсуждаемое
вчера, 18:19
4

Приморские заключённые смастерили ледяной гелендваген
вчера, 17:34
3

Губернатор Приморья "благословил" новый самолёт
сегодня, 15:04
2

Депутаты думы Владивостока приняли участие в съезде "Единой России"
сегодня, 16:01
2

Полиция ищет владивостокца, не поделившего дорогу со второклассницей
сегодня, 02:49
2

В Тюмени мужчина на лестничной клетке избил соседа
сегодня, 15:53
1

Весной под Уссурийском начнёт работать китайская фанерная фабрика
полчаса назад
1

В 800 километрах от Владивостока разместили китайские ядерные ракеты
вчера, 17:40
1

В Комсомольске женщина вместе с четырёхлетним ребёнком выпала из окна
вчера, 19:28
1

Правительство РФ не согласилось отменить "пакет Яровой"
вчера, 23:10
1

"Почта России" трудоустроит уволенных работников Сбербанка
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым

Актуально
Новый год – новые условия лизинга! вчера, 08:56
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 589



Система Orphus

На зимних каникулах 400 приморских детей-сирот погостили в семьях

На зимних каникулах 400 приморских детей-сирот погостили в семьях
Теперь многие из них обрели шанс на новых родителей
14 минут назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: primorsky.ru

В Приморье подвели итоги зимней благотворительной акции «Новый год в семье». РИА «Восток-Медиа» рассказывало о ней ранее – приморцам предлагалось пригласить в гости на новогодние праздники или на все каникулы оставшегося без родителей ребёнка. В итоге погостить в семьи из детских домов отправились более 400 ребят: кого-то взяли на выходные, кого-то на неделю, а кого-то на целый месяц. Как сообщает краевая пресс-служба, теперь многие из родителей всерьез подумывают об опеке или усыновлении.

Активнее всего разбирали сирот на каникулы жители Лесозаводска, Артема и поселка Новошахтинский.

«59 из 368 ребят, воспитывающихся в детском доме Лесозаводска, встретили Новый год в семьях. В Новошахтинском забрали 35 из 74 воспитанников, в Артеме — 25 из 79», — отметила начальник отдела охраны прав детей и специального образования департамента Евгения Бик.

Руководители некоторых детских домов сообщают, что и после праздников взрослые поддерживают с ребятами связь, приходят в гости или общаются по телефону, спрашивают разрешения забрать детей снова, на выходные, весенние или летние каникулы.

«70% наших ребят пошли в гости к родителям, которые хотят взять ребенка. Сейчас все родители продолжают поддерживать связь с детьми, звонят, часто приходят в гости. Четыре семьи уже всерьез готовятся к пополнению. Причем одна хочет забрать сразу троих. Для нас это значимое событие, ведь чаще всего воспитанники, у которых есть братья и сестры, так и остаются в детдоме, — рассказала директор детского дома в Лесозаводске Татьяна Шатура.

На официальном сайте администрации Приморского края работает промо-страница «Дети Приморья» – портал, на котором публикуется вся информация о проекте, социальных учреждениях Приморского края, материалы СМИ-партнеров, юридическая информация об усыновлении.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru