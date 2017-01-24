На зимних каникулах 400 приморских детей-сирот погостили в семьях

Теперь многие из них обрели шанс на новых родителей

В Приморье подвели итоги зимней благотворительной акции «Новый год в семье». РИА «Восток-Медиа» рассказывало о ней ранее – приморцам предлагалось пригласить в гости на новогодние праздники или на все каникулы оставшегося без родителей ребёнка. В итоге погостить в семьи из детских домов отправились более 400 ребят: кого-то взяли на выходные, кого-то на неделю, а кого-то на целый месяц. Как сообщает краевая пресс-служба, теперь многие из родителей всерьез подумывают об опеке или усыновлении.

Активнее всего разбирали сирот на каникулы жители Лесозаводска, Артема и поселка Новошахтинский.

«59 из 368 ребят, воспитывающихся в детском доме Лесозаводска, встретили Новый год в семьях. В Новошахтинском забрали 35 из 74 воспитанников, в Артеме — 25 из 79», — отметила начальник отдела охраны прав детей и специального образования департамента Евгения Бик.

Руководители некоторых детских домов сообщают, что и после праздников взрослые поддерживают с ребятами связь, приходят в гости или общаются по телефону, спрашивают разрешения забрать детей снова, на выходные, весенние или летние каникулы.

«70% наших ребят пошли в гости к родителям, которые хотят взять ребенка. Сейчас все родители продолжают поддерживать связь с детьми, звонят, часто приходят в гости. Четыре семьи уже всерьез готовятся к пополнению. Причем одна хочет забрать сразу троих. Для нас это значимое событие, ведь чаще всего воспитанники, у которых есть братья и сестры, так и остаются в детдоме, — рассказала директор детского дома в Лесозаводске Татьяна Шатура.

На официальном сайте администрации Приморского края работает промо-страница «Дети Приморья» – портал, на котором публикуется вся информация о проекте, социальных учреждениях Приморского края, материалы СМИ-партнеров, юридическая информация об усыновлении.