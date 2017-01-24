На мусоросжигательном заводе Владивостока появятся новые фильтры

Аукцион на их установку запланирован в феврале

«Спецзавод № 1» планирует полностью избавиться от тёмного дыма на мусоросжигательном заводе. Сотрудники предприятия уже готовят соответствующую документацию для аукциона на установку новых очистных фильтров, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Руководство «Спецзавода № 1» планирует в этом году установить новые современные рукавные фильтры для улучшения системы газоочистки на мусоросжигательном заводе на Бородинской, 28.

В пресс-службе администрации города рассказали, что в декабре 2016 года предприятие уже объявляло аукцион на установку двух очистных сооружений. Однако он не состоялся из-за неправильного оформления заявок претендентами.

Сейчас на предприятии вновь готовится документация. Новый аукцион планируется объявить до конца февраля 2017 года.

Ещё три года назад специалисты МУП «Спецзавод № 1» разработали инвестиционную программу, предусматривающую модернизацию очистных сооружений. С вводом в эксплуатацию нового оборудования уровень газоочистки будет достигать 100 процентов, что позволит избавиться даже от неприятных запахов и тёмного дыма.

По результатам лабораторных исследований и замеров, которые проводят центр по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Примгидромет» и управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, качество атмосферного воздуха вблизи завода соответствует гигиеническим нормам – загрязняющих примесей, превышающих предельно допустимую концентрацию, не обнаружено.