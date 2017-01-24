Татьянин день во Владивостоке начнут праздновать уже сегодня

Татьянин день в Приморье начнут праздновать уже сегодня. Однако основные мероприятия развернутся в среду, 25 января, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Престольный праздник святой мученицы Татианы, уточняет пресс-служба Владивостокской епархии и Приморской митрополии русской православной церкви, начнётся 24 января в 17:00 в храме на улице Пушкинской. Настоятель храма протоиерей Максим Романенко приглашает студентов, учащихся и всех православных на всенощное бдение с акафистом святой мученице Татиане. Праздничная Божественная литургия начнётся в 08:00 в среду, 25 января.

Также завтра в честь праздника студентов и всех Татьян в сети кинотеатров "Иллюзион" будет действовать особая скидка. В кинотеатрах «Океан», «Уссури», «Иллюзион» и «Черёмушки» стоимость билета на обычные киносеансы составит 150 рублей, а в зал IMAX - 250 рублей для всех. При этом акция не распространяется на билеты в залы VIP и на сеансы фильма «Рай».

Основные гуляния, разумеется, развернутся, в вузах Приморского края. Как уже писало РИА «Восток-Медиа» ранее, в честь этого дня повсеместно ожидаются студенческие гулянья, концерты и конкурсы.

Также на завтра приморский силач Иван Савкин запланировал очередной подвиг. В Татьянин день атлет намерен отбуксировать 15-тонный автобус.