В 800 километрах от Владивостока разместили китайские ядерные ракеты

Китайцы разместили недалеко от границы Приморья межконтинентальные баллистические ракеты. Дальность полёта «Дунфэн-41» может достигать 14 тысяч километров, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на РИА Новости.

Одна из трёх китайских бригад межконтинентальных ракет «Дунфэн-41» могла быть размещена в пограничной с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян в городе Дацин. Об этом написала гонконгская газета Apple Daily со ссылкой на фотографии комплекса, появившиеся в Интернете. Дацин находится посередине провинции и расположен в 800 километрах от Владивостока.

Сообщается, что Народно-освободительной армии Китая предстоит разместить всего три бригады с ракетами «Дунфэн-41». Одно из подразделений находится в городе Синьян в центральной провинции Хэнань, а другая — в Синьцзян-Уйгурском районе на северо-западе Китая. Дальность полёта «Дунфэн-41» составляет до 14 тысяч километров.

Ранее СМИ уже сообщали, что Китай намерен разместить ракеты в провинции Хэнань. По данным портала Washington Free Beacon, из этой точки «Дунфэн-41» смогут достичь территории США в течение 30 минут, что представляет угрозу для Вашингтона.

В декабре Пекин провёл запуск с железнодорожной мобильной установки в западной части страны. Позднее министерство обороны сообщило, что недавно провело тестовый пуск ракеты, назвав испытания на своей территории «нормальным процессом».