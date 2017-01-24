На комбинате "Бор" в Дальнегорске загорелись мешки из-под серы

Сегодня, 24 января, на территории горно-обогатительного комбината «Бор» в Дальнегорске возник пожар – горели пустые мешки из-под серы, находившиеся в двухстах метрах от рабочих цехов. Сигнал о возгорании на промышленном объекте поступил на пульт пожарно-спасательной службы Дальнегорска в 11:15.

Пожарные немедленно выехали тушить огонь на двух машинах. С пламенем удалось справиться менее чем за полчаса. В результате пожара никто не пострадал, людей не пришлось эвакуировать даже из цехов. Как рассказали в краевом государственном учреждении по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от ЧС, общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Теперь предстоит установить, что привело к пожару.

Ранее РИА «Восток-Медиа» не раз рассказывало о сложной ситуации на комбинате «Бор», из-за которой предприятие работало нестабильно в период 2014 – 2016 годов. Над комбинатом висела угроза банкротства, массового увольнения людей и закрытия производства. Экономический кризис был связан с избытком борной кислоты на мировом рынке, комбинат не мог наладить сбыт продукции. Стабилизировать обстановку и не допустить закрытия предприятия помогли краевые власти. Одновременно губернатор Владимир Миклушевский поставил дальнегорцам задачу уходить от монозависимой экономики города и развивать альтернативные отрасли – сельское хозяйство, туризм. На краевом уровне есть идея сделать Дальнегорск ещё одной территорией опережающего развития – статус ТОР придал бы импульс развитию предпринимательства в округе. Однако пока эта идея не одобрена правительством.